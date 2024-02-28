Застосунок ЕкоЗагроза: що це і навіщо додаток Хмельниччині

Сім повідомлень в застосунку ЕкоЗагроза надійшло цього року від жителів Хмельниччини. Торік було п'ять таких сповіщень. Повідомляють люди зокрема, про незаконну рубку дерев, забруднення річки, загибель риби.

Про це розповіла Українському радіо Хмельницького начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталія Сологуб

Як працює застосунок Екозагроза

Застосунок ЕкоЗагроза був розроблений Міндовкіллям. Якщо ви стали свідком фактів заподіяння шкоди навколишньому середовищу, ви можете подати електронне звернення в застосунку та долучитись до відновлення та збереження довкілля нашого регіону. Алгоритм дій подання звернення можна дізнатися на нашому сайті або на сторінці Facebook Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Спочатку там треба пройти верифікацію й ідентифікацію. І тоді громадянин зможе написати звернення, щодо того чи іншого порушення, свідком якого він став. Також там можна додати відео і фото. Потім звернення розглядає інспекція. Людина яка вносила звернення, буде там бачити всі дії екологічної інспекції, щодо розгляду звернення. Там буде завантажуватися наказ на проведення перевірки фактів зазначених у зверненні, акт проведення огляду або обстеження цього факту, в разі необхідності проведення розрахунків збитків.

Скільки й про що вже надійшло повідомлень за цим застосунком по Хмельницькій області

Застосунок ЕкоЗагроза почав діяти з серпня 2023 року. Цього року, в лютому, було звернення, щодо здійснення незаконної рубки дерев на автодорозі Плюшки-Вовковинці. Інспекція провела розгляд цих фактів і встановила, що там проводиться незаконна вирубка зелених насаджень. Розмір збитків 540 000 гривень. Інспекцією було виставлено претензію про відшкодування цих збитків правопорушнику і матеріали були передані до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. У вересні минулого року також було звернення в застосунок ЕкоЗагроза про те, що річка Случ в межах населених пунктів Красносілка та Сахнівці, що на Старокостянтинівщині, забруднена. Там встановили факт загибелі водних біоресурсів і тоді інспекція нарахувала шкоду в сумі понад 1 млн 393 000 грн. Матеріали були передані до Національної поліції в області.

Як можна ще повідомляти про порушення, якщо комусь складно працювати в застосунку

Номер телефона гарячої лінії екологічної інспекції (0382) 70 28 39. Можете звертатись за цим номером, повідомляти про порушення, які ви бачите. Можете звернутись і ми надамо також всю необхідну консультаційну допомогу, щодо застосунку ЕкоЗагроза.

Авторка: Алла Коломея.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.