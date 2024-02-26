У Вараші на Рівненщині формують денну безкоштовну групу фітнесу для непрацюючих пенсіонерів. Це частина проєкту “Університет третього віку” при центрі соціальних служб. Дві вечірні групи функціонують у місті понад три роки, заняття відвідують 40 жінок. Денна група фітнесу розрахована на 30 місць, станом на 2 березня залишилося шість.

Як розповіла Суспільному фітнес-тренерка та керівниця проєкту “Університет третього віку” 66-річна Юлія Ходюнова, вечірні групи переповнені, змоги взяти ще когось немає, тому й вирішили оголосити набір до денної:

“У вечірніх групах у нас займаються 40 жінок. Але це група вікова: є ті, хто після операції, є хворі, хтось у санаторій поїхав — тож по факту до десятка буває на кожному занятті. Це працюючі пенсіонери та ті, хто давно займається. Більше в ці групи взяти не можу. Але запит є. Тож виставила оголошення про набір в денну групу, розраховую на людей 30, не більше. Залишилося шість вільних місць”.

Тренування зі стрічкою. Facebook Юлия Ходюнова

Розминка. Facebook Юлия Ходюнова

За словами фітнес-тренерки на заняття потрібна довідка від сімейного лікаря, а ще — каремат і пляшка з водою:

“У нас є кімната, де ми будемо все зберігати: каремати, пляшки з водою для силового навантаження, взуття змінне. Нічого не треба буде носити з собою, окрім невеликої пляшки питної води для себе. Воду мої жіночки вже навчились пити на заняттях, це необхідно для відновлення водного балансу”.

Фітнес-тренерка Юлія Ходюнова показує вправи. Facebook Юлия Ходюнова

Юлія Ходюнова розповіла, що жінки, які відвідують заняття фітнесу, здружилися, разом подорожують, підтримують одна одну та волонтерять:

“Майже всі з тих жінок, які є у групі фітнесу зараз, займаються вже три роки. Дівчата мої — молодці, замість телевізора, лавочки — ось така активна альтернатива. Це і фітнес, і спілкування, і жарти, і подорожі, природа. А ще й волонтерство — ще місяць будемо в'язати шкарпетки, збираємо передачі на шпиталі, на передову”.

Жінки з групи фітнесу плетуть шкарпетки для військових. Facebook Юлия Ходюнова

63-річна Галина Боднарчук з Вараша займається фітнесом у групі Юлії Ходюнової понад три роки. За її словами, за цей час побачила у собі зміни на краще, стала витривалішою:

"Мені дуже подобаються заняття. Тренуємося годину: по 15 хвилин розминки, вправи з гумкою, на карематі та зі стільцем. Обов'язково воду п'ємо. Я займаюся з рушничком на шиї — бо навантаження велике. Хоч Юля завжди нам каже займатися доти, доки комфортно, не перенапружуватись. Наша тренерка завжди підбадьорює, робить компліменти. І хоч втома, звісно, є, та вона приємна: руки, ноги болять після тренування, зате потім і в город легше йти".

Жінка розповіла, що потрапила у групу фітнесу за порадою подруги:

"За час занять ми усі дуже здружилися, стали майже сім'єю. У нас така дружня, тепла атмосфера, ми не сперечаємось про релігію чи політику — поважаємо одна одну. Як якась радість чи біда в кого — ми разом. Під час занять ми не говоримо, але майже щонеділі, у вихідний, збираємось разом на морозиво чи чай".

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