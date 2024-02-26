У Вараші на Рівненщині формують денну безкоштовну групу фітнесу для непрацюючих пенсіонерів. Це частина проєкту “Університет третього віку” при центрі соціальних служб. Дві вечірні групи функціонують у місті понад три роки, заняття відвідують 40 жінок. Денна група фітнесу розрахована на 30 місць, станом на 2 березня залишилося шість.
Як розповіла Суспільному фітнес-тренерка та керівниця проєкту “Університет третього віку” 66-річна Юлія Ходюнова, вечірні групи переповнені, змоги взяти ще когось немає, тому й вирішили оголосити набір до денної:
“У вечірніх групах у нас займаються 40 жінок. Але це група вікова: є ті, хто після операції, є хворі, хтось у санаторій поїхав — тож по факту до десятка буває на кожному занятті. Це працюючі пенсіонери та ті, хто давно займається. Більше в ці групи взяти не можу. Але запит є. Тож виставила оголошення про набір в денну групу, розраховую на людей 30, не більше. Залишилося шість вільних місць”.
За словами фітнес-тренерки на заняття потрібна довідка від сімейного лікаря, а ще — каремат і пляшка з водою:
“У нас є кімната, де ми будемо все зберігати: каремати, пляшки з водою для силового навантаження, взуття змінне. Нічого не треба буде носити з собою, окрім невеликої пляшки питної води для себе. Воду мої жіночки вже навчились пити на заняттях, це необхідно для відновлення водного балансу”.
Юлія Ходюнова розповіла, що жінки, які відвідують заняття фітнесу, здружилися, разом подорожують, підтримують одна одну та волонтерять:
“Майже всі з тих жінок, які є у групі фітнесу зараз, займаються вже три роки. Дівчата мої — молодці, замість телевізора, лавочки — ось така активна альтернатива. Це і фітнес, і спілкування, і жарти, і подорожі, природа. А ще й волонтерство — ще місяць будемо в'язати шкарпетки, збираємо передачі на шпиталі, на передову”.
63-річна Галина Боднарчук з Вараша займається фітнесом у групі Юлії Ходюнової понад три роки. За її словами, за цей час побачила у собі зміни на краще, стала витривалішою:
"Мені дуже подобаються заняття. Тренуємося годину: по 15 хвилин розминки, вправи з гумкою, на карематі та зі стільцем. Обов'язково воду п'ємо. Я займаюся з рушничком на шиї — бо навантаження велике. Хоч Юля завжди нам каже займатися доти, доки комфортно, не перенапружуватись. Наша тренерка завжди підбадьорює, робить компліменти. І хоч втома, звісно, є, та вона приємна: руки, ноги болять після тренування, зате потім і в город легше йти".
Жінка розповіла, що потрапила у групу фітнесу за порадою подруги:
"За час занять ми усі дуже здружилися, стали майже сім'єю. У нас така дружня, тепла атмосфера, ми не сперечаємось про релігію чи політику — поважаємо одна одну. Як якась радість чи біда в кого — ми разом. Під час занять ми не говоримо, але майже щонеділі, у вихідний, збираємось разом на морозиво чи чай".
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