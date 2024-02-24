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У Франківську від хвороби померла фельдшерка Євгенія Мордань, яка лікувала людей в окупації
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У Франківську від хвороби померла фельдшерка Євгенія Мордань, яка лікувала людей в окупації

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У Франківську від хвороби померла фельдшерка Євгенія Мордань, яка лікувала людей в окупації
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В Івано-Франківську від хвороби померла фельдшерка Держслужби з надзвичайних ситуацій Євгенія Мордань. Під час повномасштабного вторгнення жінка 13 днів лікувала людей під обстрілами у Сєвєродонецьку. Звідти разом з донькою вона вимушено переїхала в Івано-Франківськ.

Про смерть колеги повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Передчасно обірвалося життя Євгенії Мордань, фельдшерки-рятувальниці з Луганщини, яка була у тимчасовому підпорядкуванні місцевого Пункту охорони здоров’я. Досвідченість, професіоналізм, людяність, небайдужість до проблем інших людей, а ще — щирість та усмішка на обличчі, саме такою запам'ятає її колектив рятувальників Прикарпаття", — йдеться у дописі.

Що відомо про Євгенію Мордань

Євгенія Мордань понад 20 років працювала фельдшеркою, 10 з них — у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Наслідки вторгнення російських військ жінка побачила ще у 2014 році. Тоді вона разом з іншими медиками-надзвичайниками допомагала людям у пунктах пропуску на межі з тимчасово окупованими територіями.

До 24 лютого 2022 року Євгенія жила у Сєвєродонецьку. Вже на третій день повномасштабної війни через постійні обстріли жінка разом з донькою змушена була перебратися у підвал багатоповерхівки. Після 13 днів у сховищі жінка попросила керівництво про евакуацію. Згодом переїхала до Івано-Франківська.

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