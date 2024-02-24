Сумські акробати здобули три комплекти медалей на турнірі у Вінниці

Відкритий всеукраїнський турніру зі спортивної акробатики відбувся у місті Вінниця. Участь у ньому взяли й спортсменки Сум.

"Ми веземо у Суми три комплекти медалей – один "срібній" і два "бронзових", - повідомила Суспільному сумська тренерка, Заслужено тренерка України, Вікторія Коржова.

Фото: Вікторія Коржова

"Бронзовими" призерами серед змішаних пар за програмою 12-18 років стали Софія Шевкунова та Даніїл Ковальчук. Жіноча група у складі Вікторія Сухонос, Софія Кривцова та Софія Половинка вибороли "срібло" серед жіночих груп за програмою 13-19 років.

Фото: Вікторія Коржова

Жіноча трійка у складі Варвара Бабічева, Марія Губенко та Євгенія Левченко серед жіночих груп за програмою кандидатів в майстри спорту України вибороли третє місце здобули "бронзові" медалі.

Фото: Суспільне Суми

Тренують спортсменок Вікторія Коржова та Людмила Шутько, хореографка — Наталія Черняк.

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