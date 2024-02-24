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Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Є загибла та поранені
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Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Є загибла та поранені

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Херсонщина. обстріли
Херсонщина, пошкоджений приватний будинок внаслідок обстрілу РФ. Ілюстративне фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Російські військові 24 лютого 2024 року обстріляли Білозерку Херсонської області. Загинула жінка, є поранені.

Про це повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.

Як написав Прокудін, внаслідок обстрілу загинула 35-річна жінка, її чоловік отримав поранення, його везуть у лікарню.

"Також відомо про травмовану 30-річну жінку, вона під час атаки РФ перебувала вдома з однорічною дитиною, малюк не постраждав",— написав начальник ОВА.

За даними обласної прокуратури, це сталось близько 17:40. Через російський обстріл пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення окупаційними військами законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Пізніше очільник ОВА Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки по Білозерці поранені п'ятеро людей. Це жінка 36 років та чоловіки 36, 39, 45 та 50 років. Усіх травмованих з вибуховими травмами та уламковими пораненнями доправили до лікарні.

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