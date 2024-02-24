До України повернули ще двох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Двоє сестер, жили з бабусею та дідусем у селі на Луганщині. Під час повномасштабного вторгнення населений пункт швидко окупували.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони зустрілися. До початку вторгнення діти жили з рідними, а мати працювала в місті. Вивезти дівчат одразу не вдалося", — уточнили у Мінреінтеграції.

За даними міністерства, протягом 2022 року діти були змушені вчитися у школі за російською програмою.

"Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся. Погрожували та наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком", — зазначили у Мінреінтеграції.

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