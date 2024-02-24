Сотні українців вийшли на площу у центрі Лейпцига 24 лютого з закликами зупинити Путіна та продовжити підтримку України. Очільник міста Буркхард Юнг під час виступу до другої річниці повномасштабного вторгнення нагадав, що війна триває 10 років, та засудив російські воєнні злочини.

Яким чином українці підтримують власну країну за кордоном — репортаж Суспільне Харків.

"Кожен день російські ракети вбивають українських дітей. Зупинимо Путіна разом" — напис на транспаранті, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

Захід розпочався з вшанування загиблих хвилиною мовчання та виконання національного гімну.

Донька вступила після Майдану до ЗСУ. Історія Юрія Лапчука зі Львівської області

Юрій Лапчук зі Стрию Львівської області загорнутий у прапор, на якому написані побажання для його доньки — 32-річної колишньої офіцерки Протиповітряної оборони України Анни-Христини. Жінка служила в ЗСУ з 2015 до 2023 року.

"Вона закінчила університет і після Майдану вирішила змінити свій шлях і стати на оборону країни. До цього хотіла бути журналістом. За ці вісім років дійшла від солдата до офіцера — старшого лейтенанта. Була у Маріуполі до повномасштабного вторгнення, виконувала бойові завдання", — говорить Юрій Лапчук.

Донька Юрія Лапчука зі Львівської області вісім років служила в ЗСУ, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

Офіцерка звільнилася зі Збройних сил пів року тому за станом здоров'я, розповідає батько.

"Сину 10 років, вона дитину фактично не бачила ті сім-вісім років, бо постійні навчання, тренування, поїздки, відрядження в різні точки України", — каже Юрій.

Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

Понад 10 тисяч окопних свічок та 320 маскувальних сіток. Як допомагає волонтерський хаб у Лейпцигу

Серед присутніх на демонстрації — українки з волонтерського хабу у Лейпцигу. За два роки повномасштабної війни вони сплели 320 маскувальних сіток для військової техніки — близько 10 тисяч кв. м, також виготовили близько 10 тисяч окопних свічок, розповідає одна з координаторок хабу Світлана Міндар. Окрім цього, волонтери роблять нашоломники та кікімори для українських захисників.

"Ми об'єднали багато людей. Це не тільки Лейпциг, а й німецькі міста поруч. Люди до нас приїжджають, допомагають і донатять. У цьому сезоні закупили вже третю тону парафіну. Одна тонна парафіну коштує близько двох тисяч євро", — каже Світлана.

Волонтерки українського хабу плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки на фронт, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

Допомагати у хабі також приходять німці, які виступають проти російської військової агресії.

"Є два німці, які дуже часто у нас — Мікаель і Томас. Вони давно у нас, з минулого сезону. Своїми руками роблять окопні свічки, купують нам парафін, приносять медикаменти. Вони вчать українські слова, приходять, кажуть нам "доброго дня", коли йдуть — "до побачення". Ми підтягуємо з ними німецьку, а вони хочуть чути українську", — говорить одна з координаторок хабу.

Мартін Ціманн — один з німецьких волонтерів, закуповує автомобілі швидкої допомоги для України, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

"Ми залишаємося без домівок" — родина Юр'євих з Північної Салтівки у Харкові

Родина Юр'євих з Північної Салтівки у Харкові не була вдома від 24 лютого 2022 року. У будинок було кілька влучань — їхня квартира залишилася без вікон та балкону. Разом з чоловіком та п'ятирічною донькою приїхали на демонстрацію з сусіднього міста.

Родина Юр'євих з Північної Салтівки на демонстрації, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

"Зараз набагато менше новин про Україну. І треба показувати, що ми є. Ми залишаємося без домівок. І що агресія Росії проти України продовжується. Ми приїжджаємо з Цайцу до Лейпцига плести сітки, донатимо", — каже Марина Юр'єва.

У будинок родини Юр'євих на Північній Салтівці було кілька влучань, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

Під час заходу перед українцями виступив міський голова Лейпцига Буркхард Юнг. Він наголосив, що війна триває не два, а десять років — після анексії Криму.

Напис на транспаранті: "Сьогодні Україна, завтра — ви", 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

"Знищення цілих міст, вбивства, ґвалтування жінок, депортація дітей. Усі причини "військової операції", які називала держава-терорист, неправдиві. Жодних причин для цього немає. Єдина причина цієї війни — Москва та Путін не можуть витримати, що на їхньому кордоні розташована вільна демократична європейська держава, яка розвивається і хоче рухатися далі", — сказав очільник міста.

Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії, 24 лютого 2024 року, Лейпциг. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

Під час заходу усі охочі могли залишити листи, які військовим передадуть на фронт.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube