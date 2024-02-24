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"Ми ніколи не забудемо". У Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України
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"Ми ніколи не забудемо". У Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України

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Трамвай, Лейпциг, підтримка України
У Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України, Німеччина, 24 лютого 2024 року. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

До другої річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого у німецькому Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України.

Трамвай з написом "Київ — Лейпциг. 62 роки партнерства" рушив на знак підтримки міста-побратима. Про це Суспільне Харків повідомив міський голова Лейпцига Буркхард Юнг.

Лейпциг Київ
Трамвай на знак підтримки Києва та України, Лейпциг, 24 лютого 2024 року. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

"Ми хочемо не просто говорити, а робити. Маємо дві цілі. Перша — сказати, що ми ніколи не забудемо. Не сприймати як належне, що війна продовжується. І друге — нам потрібні гроші надавати подальшу гуманітарну допомогу: постачати генератори, медичні препарати, допомагати пожежним службам", — каже міський голова Лейпцига.

Лейпциг Київ трамвай
Праворуч — міський голова Лейпцига Буркхард Юнг, Німеччина, 24 лютого 2024 року. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

За його словами, до Києва відправили 10 пожежних автомобілів, які закупили коштом міського бюджету.

У Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України
У Лейпцигу люди розгорнули українські прапори на знак підтримки, Німеччина, 24 лютого 2024 року. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

Трамвай на підтримку України курсуватиме щодня впродовж року, говорить радник з питань загальної адміністрації Лейпцига Ульріх Гернінг.

"Він буде частиною щоденної трамвайної мережі Лейпцига. Також, можливо, залучатимемо раз на місяць для особливих заходів. Ціль — мати щоденну присутність України, солідарність з нею та Києвом у міському ландшафті", — пояснив Ульріх Гернінг.

Київ У Лейпцигу запустили трамвай на підтримку України
Трамвай підтримки України, Лейпциг, 24 лютого 2024 року. Фото: Юлія Давидова/Суспільне Харків

За даними міської адміністрації, нині у Лейпцигу зареєстровані понад 11 тисяч українських переселенців.

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