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На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
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На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну

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На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 24 лютого попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну: солдатами Сергієм Федченком, Юрієм Брачуном, Сергієм Михальським, Володимиром Максименком, Олексієм Школьним та Олександром Максименком.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Сергій Федченко народився 27 березня 1972 року у Києві. Там виріс, цікавився спортом та риболовлею, займався футболом.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Сергій Федченко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Після школи проходив строкову військову службу в прикордонних військах на кордоні з В'єтнамом. Професійну освіту здобував  в технікумі громадського харчування, де вчився на технолога харчової промисловості, але життя повʼязав зі службою в ДСНС.

У жовтні 2023 року став до лав Збройних Сил України, служив на посаді навідника десантно-штурмового відділення. Загинув 17 лютого 2024 року у бою на Харківщині.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Сергій Федченко біля Куп'янська, що на Харківщині. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися та поховали Сергія Федченка у Носівці на Чернігівщині.

Солдат Юрій Брачун народився 21 вересня 1968 року в селі Товкачівка на Прилуччині. З часом переїхав з родиною до Києва. Там закінчив школу та Київський геологорозвідувальний технікум.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Юрій Брачун. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Проходив військову службу, після чого працював в столичних установах. Після вторгнення російських військ у 2022 році став до лав ТрО міста Києва.

З часом долучився до одної зі штурмових бригад ЗСУ та вирушив боронити схід України. Загинув 19 лютого 2024 року у бою на Донеччині.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Прощання із Юрієм Брачуном. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Прощання із Юрієм Брачуном. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися та поховали Юрія Брачуна у селі Товкачівка.

Солдат Сергій Михальський народився 3 липня 1969 року в місті Горлівка на Донеччині. Після закінчення школи здобув середню спеціальну освіту за напрямом "муляр".

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Сергій Михальський. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Проживав з родиною у селі Галаганівка Новгород-Сіверського району, там працював оператором машинного доїння у ТОВ "Нове життя".

У 2023 році за власним бажанням долучився до ЗСУ, боронив східні кордони держави. Загинув 15 лютого 2024 року на Донеччині.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Прощання із Сергієм Михальським. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися та поховали Сергія Михальського у селі Галаганівка.

Солдат Володимир Максименко народився 11 листопада 1974 року в селі Дубрівка на Чернігівщині. Навчався в місцевій школі, потім вступив до Сосницького ПТУ, де опанував професію тракториста-машиніста. З 1992 по 1994 рік служив у ДШВ ЗСУ. Після армії працював у місцевому колгоспі трактористом.

З часом з родиною переїхав до села Осьмаки, був на заробітках, потім займався веденням особистого господарства.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Володимир Максименко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У серпні 2023 року став до лав ЗСУ. Служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув 17 лютого 2024 року на Луганщині.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Прощання із Володимиром Максименком. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися та поховали Володимира Максименка у селі Осьмаки.

Солдат Олексій Школьний народився 21 грудня 1980 року в Городні. Тут закінчив вечірню школу. Працював у лісових господарствах на Київщині, останнє місце роботи – Обухівське лісництво.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Олексій Школьний. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

На захист України став у січні 2023 року та вирушив боронити східні кордони держави.

Загинув 15 лютого 2024 року у бою на Донеччині.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Прощання із Олексієм Школьним. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися та поховали Олексія Школьного на кладовищі "Піски" у Городні.

Солдат Олександр Максименко народився 22 лютого 1977 року в місті Мена. Навчався в місцевій ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Шевченка. Далі опанував професію водія. Працював охоронцем в СК "Авангард". З 1995 по 1996 рік проходив строкову військову службу в ЗСУ. Потім працював у Мені на деревообробному підприємстві.

На Чернігівщині попрощалися із шістьма військовослужбовцями ЗСУ, які захищали Україну
Олександр Максименко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У січні 2023 року долучився до лав ЗСУ та вирушив боронити східні кордони України. Загинув 15 лютого 2024 року у бою на Донеччині. Попрощалися та поховали Олександра Максименка у Мені.

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