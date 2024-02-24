На війні проти РФ загинули військові з Рівненщини — Олександр Гаврильчик та Дмитро Свирид з Сарн, Ігор Мазепа — з Березного.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Олександр Гаврильчик

42-річний Олександр Гаврильчик — житель міста Сарни. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ 25 лютого 2022 року. Військовий загинув 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

У Олександра Гаврильчика залишились батьки, брат та сестра.

Дмитро Свирид

Дмитро Свирид проживав у Сарнах. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ 25 лютого 2022 року. 30-річний старший лейтенант загинув 20 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

У військового залишились батьки та брат.

Прощання з Олександром Гаврильчиком та Дмитром Свиридом відбудеться 25 лютого у Сарнах. Кортежі розпочнуть рух містом орієнтовно о 10:30 за маршрутом Костопільська – Європейська — Технічна — Набережна:

10:45 — прощання з військовими вдома;

12:00 – чин похорону у храмі Різдва Пресвятої Богородиці;

13:00 – прощання на центральній площі міста;

14:00 – поховання на Алеї Героїв на кладовищі.

Ігор Мазепа

Ігор Мазепа — житель міста Березне Рівненського району, 1968 року народження. Сержант вважався зниклим безвісти після атаки мінометним вогнем армії РФ на Донеччині з 5 вересня 2023 року.

Попрощаються з Ігорем Мазепою 25 лютого. Кортеж з військовим прибуде у місто Березне орієнтовно о 10:00-10:30 та рухатиметься вулицями: Андріївська — Корецька.

12:00 — прощання з військовим вдома. Потому відбудеться чин похорону у Свято-Миколаївському храмі.

Поховають Ігоря Мазепу на Алеї Слави на місцевому кладовищі.

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