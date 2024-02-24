Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття другого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 — це знакова подія. За його словами, ще рік тому Повітряні сили могли тільки "мріяти про це".

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук подякував ГУР МО, не просто так, тому що є їхня участь, і подякував усім, хто долучився до цього збиття. Враження таких цілей, а це вже другий такий літак, про які ще рік тому Повітряні сили могли лише мріяти — це знакова подія. Це потужна спецоперація, як і інші, зокрема, ураження об’єктів у Криму. Повітряні сили долучалися до знищення штабу Чорноморського флоту, кораблів крилатими ракетами, підводного човна. Тому це все — результат спільної роботи і Повітряних сил, інших складових Сил Оборони, зокрема, ГУР МО", — розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що можливість діставати окупантів там, де вони не чекають там, говорить про те, що росіяни матимуть менше можливостей на у розвідувальному напрямку на території України.

"А-50 — це повітряний радар, який літає, що дозволяє йому глибоко бачити на території нашої держави, сканувати, проводити радіолокаційну розвідку, бачити всі повітряні цілі, які літають в радіусі 600 км від його розташування і виявляти наші РЛС та засоби ППО. Тому та цінна інформація, яку він збирає, передається в режимі реального часу на повітряний пункт управління такий, яким є літак Іл-22 та на наземні командні пункти. Противник планує удари, враховуючи цю цінну інформацію. Тому А-50 — це дуже цінна ціль для нас, не так багато їх в Росії залишилося", — сказав Ігнат.

Пресофіцер додав, що, за словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, РФ загалом має 8 таки "повітряних радарів" і не всі вони в "робочому стані".

23 лютого над акваторією Азовського моря українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Екіпаж із 10 росіян, які перебували на борту — загинув.

Що відомо про попереднє знищення А-50 та Іл-22

15 січня джерела в Силах оборони повідомили Суспільному про збиття військового літака повітряно-космічних сил РФ А-50 та ураження повітряного командного пункту Іл-22М11.

Увечері 14 січня Іл-22 здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що окупанти отримали покарання за обстріл Дніпра 14 січня, натякнувши на знищення А-50 над Азовським морем.

Російські борти радіолокаційного виявлення А-50 під час ракетних ударів підіймаються у повітря та фіксують запуски ППО, що допомагає обходити зенітні засоби. Наразі РФ має на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії — А-50У.

Іл-22 — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. За інформацією довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабного вторгнення у Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).