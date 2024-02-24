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На Буковині запрацювали мобільні вогневі групи, які збиватимуть безпілотники та ракети
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На Буковині запрацювали мобільні вогневі групи, які збиватимуть безпілотники та ракети

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На Буковині запрацювали мобільні вогневі групи, які збиватимуть безпілотники та ракети
Фото: Чернівецька ОВА

У Чернівецькій області запрацювали 54 мобільні вогневі групи — це автомобілі високої прохідності оснащені зброєю, яка може збивати російські безпілотники та ракети. До складу екіпажу вогневої групи входить двоє військових.

Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Facebook.

За словами Запаранюка, за час повномасштабної війни сили ППО збивали російські безпілотники та ракети на території Чернівецької області. Тепер це будуть робити і мобільні вогневі групи. До їх формування долучилися громади області, які купили автомобілі.

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