Жителю Дніпра повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку. Триває досудове розслідування.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

12 лютого до поліції надійшло повідомлення про мінування гуртожитку. Тоді з будівлі евакуювали всіх мешканців, після чого вибухотехніки обстежили обʼєкт та прилеглу територію. Жодних вибухових або небезпечних предметів не виявили.

Правоохоронці зʼясували, що до повідомлення про замінування причетний 39-річний неодноразово засуджений житель міста. Поліцейські вилучили у фігуранта мобільний телефон, з якого надійшло повідомлення.

23 лютого чоловіку повідомли про підозру за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України.

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