НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Жителю Дніпра повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯМІНУВАННЯРегіони

Жителю Дніпра повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Жителю Дніпра повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку
Ілюстративне фото. Фото: Поліція Київщини/Telegram

Жителю Дніпра повідомили про підозру за неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку. Триває досудове розслідування.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

12 лютого до поліції надійшло повідомлення про мінування гуртожитку. Тоді з будівлі евакуювали всіх мешканців, після чого вибухотехніки обстежили обʼєкт та прилеглу територію. Жодних вибухових або небезпечних предметів не виявили.

Правоохоронці зʼясували, що до повідомлення про замінування причетний 39-річний неодноразово засуджений житель міста. Поліцейські вилучили у фігуранта мобільний телефон, з якого надійшло повідомлення.

23 лютого чоловіку повідомли про підозру за частиною 1 статті 259Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження обʼєктів власності. Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Кар'єр у Сопачеві, де матір втопила своїх дітей
Жителька Рівненщини втопила двох дітей у кар'єрі. Що вирішив суд
Відправляла наркотики поштою в різні області України: двох закарпатців судитимуть за підозрою в наркоторгівлі
Відправляла наркотики поштою в різні області України: двох закарпатців судитимуть за підозрою в наркоторгівлі
У центрі Києва пограбували військового: двох нападників вже затримали
У центрі Києва пограбували військового: двох нападників вже затримали
комуністична символіка, соцмережі
Жителя Кривого Рогу підозрюють у поширенні комуністичної символіки в соцмережах
На початок