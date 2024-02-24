Війна завдала довкіллю Києву та області збитків на суму 135 мільярдів 124 мільйони гривень за два роки вторгнення РФ.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Найбільшої шкоди зазнало атмосферне повітря: цьому сприяло горіння нафтобаз, торговельних складів та об'єктів енергетичної інфраструктури. Тут збитки становлять 131 мільярд 580 мільйонів гривень.

Земельним ресурсам завдано шкоди на 3 мільярди 161 мільйон гривень через забруднення від зруйнованих об'єктів.

Шкода територіям та об'єктам природно-заповідного фонду від атак РФ становить 383 мільйони гривень.

Що відомо про ліси Києва та області

У березні 2022 року на Київщині заборонили відвідувати ліси цивільному населенню. Заборона триватиме щонайменше до кінця режиму воєнного стану. Щоб повністю розмінувати Київщину, може знадобитись 8-10 років.

У Києві також продовжує діяти заборона на відвідування лісів. Порушникам загрожує штраф, що може сягати кількох тисяч гривень.

Державна екологічна інспекція Столичного округу повідомила, що за 10 місяців війни довкіллю Києва та області завдано збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

Протягом 2023 року в київських лісах висадили 321 тисячі сіянців. Третина з них — це листяні породи дерев: дуб, яблуня лісова, горобина, бархат амурський, алича. Решта — хвойні.