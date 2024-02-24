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Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю артснарядів для України
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Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю артснарядів для України

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Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю артснарядів для України
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, 2 грудня 2023 року. Фото: Rt Hon Grant Shapps MP/X

Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 280 млн євро) протягом наступного року на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що Україна останнім часом потерпає від гострої нестачі боєприпасів. З огляду на це Британія виділяє 245 млн фунтів стерлінгів на придбання боєприпасів та пожвавлення ланцюжків постачання, щоб забезпечити снаряди для потреб ЗСУ.

"Україна не зможе виграти війну проти РФ без підтримки міжнародної спільноти — і саме тому ми продовжуємо робити усе можливе, щоб ЗСУ могли боротися до перемоги. Майже чверть мільярда фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією, збільшать українські запаси артилерійських боєприпасів, яких критично не вистачає. Разом ми забезпечимо поразку Путіна та перемогу демократії, міжнародного порядку та українського народу", — заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Також британський уряд повідомив про підписання низки мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони та британською компанією Cook Defence Systems щодо придбання сотень запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

Раніше, 22 лютого, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що держава надасть Україні 200 ракет Brimstone.

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