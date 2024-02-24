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Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування пункту пропуску "Устилуг" на Волині
ПОЛЬЩАКордонАКЦІЯ ПРОТЕСТУРегіони

Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування пункту пропуску "Устилуг" на Волині

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З 03:00 24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг-Зосин".

Таке рішення ухвалили у зв'язку з річницею початку війни в Україні, повідомили в регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Впродовж 24 лютого пропуск вантажних та легкових автомобілів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд. Біля решти пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних машин.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.

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