Жителька Рівненщини втопила двох дітей у кар'єрі. Що вирішив суд

Суд ухвалив рішення щодо матері, яка втопила двох дітей у кар'єрі на Рівненщині. Йдеться про інцидент, який стався влітку 2023 року. Жінку скерували до психіатричного закладу під нагляд.

Про це 23 лютого повідомила речниця прокуратури в області Оксана Жужельська.

За її інформацією, Кузнецовський міський суд ухвалив рішення, згідно з яким жінку госпіталізують до психіатричного закладу із суворим наглядом. До набрання ухвалою суду законної сили, матір перебуватиме у закладі, що виключає її небезпечну поведінку.

Що це за справа

26 січня пресофіцерка поліції Юлії Дуднік повідомила, що слідчі завершили досудове розслідування щодо інциденту, який стався у селі Сопачів 23 серпня:

"42-річна жінка разом із синами шести та семи років пішла до місцевого кар’єру купатися. Спочатку жінка взяла рукою за голову молодшого, занурила у воду та утримувала, поки він не перестав подавати ознаки життя. Потім взяла за руку старшого, примусово підвела малолітнього до дерев'яного помосту та зіштовхнула у водойму, адже точно знала, що плавати він не вміє".

Обоє дітей втопилися.

Юлія Дуднік зазначила, що слідчі провели комплекс слідчих дій та призначили низку експертиз, зокрема, судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої — підозрювана визнана неосудною.

"Жінка перебуває під вартою. Слідчі скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо примусового поміщення її у спеціалізований заклад з наданням психіатричної допомоги з суворим наглядом", — додала пресофіцерка.

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