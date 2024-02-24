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Майже тисяча тривог та 200 загиблих містян: статистика двох років війни в Києві
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Майже тисяча тривог та 200 загиблих містян: статистика двох років війни в Києві

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Майже тисяча тривог та 200 загиблих містян: статистика двох років війни в Києві
Наслідки ракетної атаки РФ на Київ, 7 лютого 2024 р. Фото: Владислав Васильченко/Суспільне

За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Києві загинули майже 200 містян внаслідок російських атак. Серед них шестеро дітей.

Такі дані оприлюднив столичний голова Віталій Кличко.

Із 24 лютого 2022 року в Києві повітряна тривога пролунала 989 разів. За цей час в місті від атак РФ були пошкоджені:

  • близько 800 житлових будинків;
  • 122 заклади освіти;
  • 18 закладів охорони здоров'я;
  • 17 закладів соціальної сфери.

"Ми шануємо пам'ять наших полеглих захисників, допомагаємо їх родинам. Спрямовуємо кошти військовим, оновлюємо пошкоджену інфраструктуру, забезпечуємо життєдіяльність столиці", — зазначив Кличко.

За його словами, нині в Києві зареєстровані майже 209,5 тисяч переселенців, серед яких близько 46 тисяч дітей.

Народилося в столиці за два роки 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених є 647 двієнь та 6 трієнь.

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