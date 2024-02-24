Австралія запровадила нові санкції через вторгнення РФ в Україну

Уряд Австралії 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборону на в'їзд для 55 осіб, а також цільові фінансові санкції для 37 юридичних осіб, щоб притягнути до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії.

Про це повідомляє МЗС країни. Нові санкції спрямовані проти осіб, причетних до депортації Росією українських дітей з регіонів, що перебувають під тимчасовим російським контролем. Це слідує за рішенням Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт президента Путіна та Уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації. Також санкції наклали на об'єкти в російському оборонному, енергетичному, медійному та мінерально-сировинному секторах, а також на об'єкти, що беруть участь у російських закупівельних мережах у Білорусі, Ірані та Північній Кореї.

"Ці санкції відображають позицію австралійського уряду, який вважає, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, зіткнуться з наслідками", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом Австралія запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Сьогоднішні санкції є продовженням оголошення минулого тижня про те, що уряд Австралії виділить 50 млн австралійських доларів Міжнародному фонду для України, безпосередньо підтримуючи закупівлю пріоритетних військових засобів. Цей внесок збільшує загальну підтримку України з боку Австралії до приблизно 960 млн австралійських доларів, у тому числі 780 млн австралійських доларів на військову підтримку.

"Австралія знову закликає Росію та її прихильників негайно припинити цю безглузду війну. Сьогодні і кожного дня Австралія стоїть з Україною та її народом", — зазначили в МЗС країни.

Уряд Австралії напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосив, що надасть грант у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів (32,4 млн доларів США) Міжнародному фонду для України, який перебуває під управлінням Міністерства оборони Великої Британії. Йдеться про закупівлю пріоритетних військових засобів для України.