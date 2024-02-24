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Воєнні злочини на території Київщині: скільки військових РФ отримали підозри
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Воєнні злочини на території Київщині: скільки військових РФ отримали підозри

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Буча
Буча. Фото: Єлизавета Серватинська/Суспільне

Через воєнні дії на території Київщини загинуло понад 1600 цивільних жителів, серед яких 53 дитини.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Від початку повномасштабного вторгнення прокурори Київщини розслідують понад 23 тисяч порушень законів та звичаїв війни.

"За результатами розслідування воєнних злочинів повідомлено підозру 93 військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їй військових формувань", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці скерували обвинувальні акти стосовно 61 російського військовослужбовця. Зазначається, що у судах прокурори вже довели вину 15 військових РФ.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У вересні 2023 року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

Станом на 3 серпня 2023 року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

15 липня генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини.

Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.

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