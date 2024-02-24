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Послу Росії у Польщі у другу річницю агресії висипали під резиденцією дві тонни лайна
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Послу Росії у Польщі у другу річницю агресії висипали під резиденцією дві тонни лайна

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Послу Росії у Польщі у другу річницю агресії висипали під резиденцією дві тонни лайна
Акіція у Варшаві в районі, де проживають російські дипломати, 24 лютого 2024. Фото: Tomek Charkiewicz Фейсбук

У Польщі у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну вранці 24 лютого активісти висипали під резиденцію російського посла в Польщі Сергія Андреєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою велику купу лайна і встромили туди закривавлений прапор Росії.

Про це Укрінформу повідомили активісти з місця події.

Вони також додали, що решту російських дипломатів у польській столиці сьогодні розбудив звук вибухів та повітряної тривоги.

Зазначається, що під ворота вілли, де мешкає російський посол, активісти висипали дві тонни лайна. Після цього вони встромили у цю купу закривавлений російський прапор з літерою "Z" і розгорнули банер з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!"

Як розповів польський активіст Домінік, який брав участь в акції, її учасники хотіли надіслати чіткий сигнал польській владі та Європейському Союзу, що настав час видворити російських дипломатів із польщі. Він додав, що Росія несе відповідальність не лише за злочинну агресію проти України, але й за гібридну війну, яка зараз триває.

“Російські агенти впливу призвели до масових заворушень по всій Європі, в тому числі на польсько-українському кордоні. Поки ми будемо толерувати діяльність російських псевдодипломатів і фабрик тролів, загроза конфлікту в глобальному масштабі буде тільки зростати", — зазначив Домінік.

Також повідомляється, що о шостій ранку група активістів, серед яких були члени організації "Євромайдан-Варшава", організувала демонстрацію на вулиці Бетховена у Варшаві, де проживають російські дипломати. Протестувальники використовували гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

Наміром демонстрантів було розбудити російських дипломатів у спосіб, який хоча б у невеликій мірі відображає те, як країна-терорист вже 10 років будить українців, пояснив учасник акції та один з активістів Євромайдану-Варшава Микола Петрига. У такий спосіб вони також хотіли закликати польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство.

“Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще у 2022 році. Я не розумію, що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі?" — сказав Петрига.

Відео акції у Варшаві оприлюднили також на сторінці Євромайдану-Варшава у Фейсбуці.

Два роки тому, 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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