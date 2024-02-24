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Kyjiw замість Kiew: МЗС Німеччини змінило транслітерацію української столиці
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Kyjiw замість Kiew: МЗС Німеччини змінило транслітерацію української столиці

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Українська столиця
Майдан Незалежності, Київ, Україна. Фото: Управління туризму та промоцій КМДА/Facebook

Міністерство закордонних справ Німеччини переходить на нове написання української столиці. Тепер Київ позначатиметься не як Kiew, а як Kyjiw.

Про це йдеться у публікації МЗС ФРН у соцмережі X.

"З Kiew на Kyjiw: що для багатьох вже давно є звичною практикою, тепер змінюється і в "Списку країн для офіційного використання"", — йдеться у публікації МЗС ФРН.

Відомство повідомило, що зміни, зокрема зачеплять сайти, таблички на посольстві Німеччини в Україні та службові печатки.

Як пояснило агентство німецьке DPA, Kiew походить від російської транскрипції та історично раніше застосовувалося в німецькій мові. Українське написання Kyjiw з'явилося у 2021 році.

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