Kyjiw замість Kiew: МЗС Німеччини змінило транслітерацію української столиці

Міністерство закордонних справ Німеччини переходить на нове написання української столиці. Тепер Київ позначатиметься не як Kiew, а як Kyjiw.

Про це йдеться у публікації МЗС ФРН у соцмережі X.

"З Kiew на Kyjiw: що для багатьох вже давно є звичною практикою, тепер змінюється і в "Списку країн для офіційного використання"", — йдеться у публікації МЗС ФРН.

Відомство повідомило, що зміни, зокрема зачеплять сайти, таблички на посольстві Німеччини в Україні та службові печатки.

Як пояснило агентство німецьке DPA, Kiew походить від російської транскрипції та історично раніше застосовувалося в німецькій мові. Українське написання Kyjiw з'явилося у 2021 році.