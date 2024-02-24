Одна людина загинула і 17 постраждали під час пожежі в Нью-Йорку

Одна людина загинула і 17 отримали поранення в результаті пожежі в шестиповерховому будинку в Нью-Йорку.

Про це пише The New York Times.

Дванадцятьох із 17 постраждалих відправили до лікарні. Стан чотирьох із них критичний, повідомила пожежна служба в ніч на суботу.

Пожежа почалася на третьому поверсі шестиповерхового будинку, розташованого в Гарлемі. Полум’я та сильний дим проникали коридором через підлогу, через що мешканці верхніх поверхів не могли спуститися. За даними пожежної служби, пожежа виникла на третьому поверсі та швидко поширилася поверхами вище.

За словами поліції, дванадцять людей були доставлені до лікарні Нью-Йорка та лікарні Гарлема; п'ятеро були у важкому стані. За словами Джозефа Пфайфера, першого заступника комісара пожежної служби, одна людина померла в лікарні.

Коли пожежники прибули, кілька мешканців були на пожежних сходах будинку, а троє людей опинилися в пастці, вивисаючи з вікон п’ятого поверху. На допомогу їм на мотузках з даху спустили трьох пожежників.

"Я сказав їм не стрибати, що ми спускаємося, щоб врятувати їх", — сказав на пресконференції в п’ятницю ввечері пожежний Кріс Лопес, який брав участь у рятувальних операціях.

Джон Ходженс, начальник управління пожежної охорони, сказав на пресконференції, що пожежники зазвичай проводять одну-дві рятувальні операції на мотузках на рік. За словами шефа Ходженса, одна людина вистрибнула з вікна незадовго до прибуття пожежників. Окремо трьох людей знайшли без свідомості на шостому поверсі, сказав він.

Комісар Пфайфер описав пожежу як "дуже складну", сказавши, що вона поширилася на коридори вище третього поверху, заблокувавши багатьох мешканців у своїх квартирах. Мер Ерік Адамс, який також виступав на пресконференції, назвав дії пожежників "героїчними".

58-річна Регіна Шоу розповіла, що вона була у своїй квартирі на шостому поверсі будинку зі своїм сином, 24-річним Семюелем, і двома собаками, коли почула рев димової сигналізації. Вона підбігла до вікна своєї кухні, побачила дим, що виривався з квартири її сусіда, і зателефонувала 911.

Пані Шоу сказала, що вони з сином схопили собак і спробували піти, але коридор був заповнений димом. Повернувшись до своєї квартири, вони зібралися в спальні містера Шоу і спостерігали, як пожежники підіймаються драбиною, щоб потрапити у квартиру сусіда ззовні.

За словами пані Шоу, минула майже година, перш ніж пожежники дісталися її квартири зсередини будівлі. Вони провели родину через задимлені чорні коридори вниз на вулицю.

На першому поверсі 18-річна Шаейла Альмонте була у своїй спальні, коли відчула запах диму та почула звук, схожий на те, що надворі щось ламається. Вона сказала, що побігла на кухню, де її брат сказав їй, що загорівся кондиціонер. Виштовхнули з вікна.

"Це було справді страшно", - сказала вона.

Пані Альмонте виглянула у вікно й побачила над собою дим і вогонь. Вона чула, як люди кричали про допомогу та кричали: "пожежа!". Вона та її родина швидко зібрали собаку та пішли. По обіді мешканці сиділи біля будівлі в маленькому павільйоні, закутані в ковдри, надані Червоним Хрестом. Порожній міський автобус використовувався як укриття для людей, щоб зігрітися.

"Я хвилювався за вас!, — гукнула одна жінка іншій.

Друга жінка сказала, що щосливо вибралася. Вона сиділа поруч з двома маленькими дітьми.

"Вони були в школі, слава богу", — сказала вона.