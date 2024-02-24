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Кулеба виголосив спільну заяву про війну в Україні від імені урядів 53 країн
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Кулеба виголосив спільну заяву про війну в Україні від імені урядів 53 країн

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Глава української дипломатії Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України під час виголошення спільної заяви від імені урядів 53 країн, 23 лютого 2024 року, Нью-Йорк. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після проведення Генеральної асамблеї ООН 23 лютого у Нью-Йорку виголосив спільну заяву до десятої річниці початку збройної агресії РФ та других роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Заяву глава української дипломатії виголосив від імені урядів 53 країн: України, Албанії, Андорри, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Японії, Італії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Маршаллових Островів, Федеративні Штати Мікронезії, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Парагваю, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Сан-Марино, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Уругваю та Європейського Союзу.

Кулеба виголосив спільну заяву про війну в Україні від імені урядів 53 країн
Фото: МЗС України
"Ми вкотре заявляємо про своє рішуче засудження цього кричущого порушення міжнародного права. Ми розчаровані нездатністю Російської Федерації виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухвалені на 11-й екстреній сесії. Ми також звертаємося до рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 року, яке не залишає сумнівів у тому, що Російська Федерація порушує свої міжнародно-правові зобов’язання", — йдеться у заяві.

Уряди 53 країн засудили продовження військової підтримки загарбницької війни Росії з боку Ірану, Білорусі та КНДР та закликали всі країни не надавати Росії зброю та обмежити експорт до Росії усіх засобів, критично необхідних у військовому виробництві, які Росія використовує в загарбницькій війні проти України.

Кулеба виголосив спільну заяву про війну в Україні від імені урядів 53 країн
Фото: МЗС України

Уряди 53 країн вимагають від Росії повного обміну військовополоненими, а також звільнення всіх незаконно утримуваних осіб, зокрема повернення всіх інтернованих та примусово переміщених або депортованих цивільних осіб, включаючи дітей.

"Ми надалі працюватимемо над забезпеченням відповідальності за тяжкі міжнародно-правові злочини, вчинені на території України у ході російської агресії. Ми повторюємо нашу вимогу до Росії припинити загарбницьку війну проти України та забезпечити повне, негайне та безумовне виведення всіх російських сил і військової техніки з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — сказав міністр Кулеба.

23 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба приїхав до Нью-Йорка з офіційним візитом. Крім участі у засіданні Генасамблеї ООН, він проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн-партнерів задля обговорення нових поставок зброї та боєприпасів для України, спільного оборонного виробництва, підготовки Глобального саміту миру, передачі заморожених російських активів та гуманітарного реагування в нашій державі.

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