Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що порушення прав людини на українських територіях, які окупувала Росія, включають політичні переслідування, затримання, тортури, сексуальне насильство, а також примусову мобілізацію і навмисну зміну демографії.

Про це глава української дипломатії сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, 23 лютого у Нью-Йорку.

Кулеба також підкреслив що викрадення українських дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з "найжахливіших злочинів", які Росія здійснює на тимчасово окупованих територіях.

Міністр нагадав, що українські військовополонені сьогодні перебувають у надскладних умовах російського полону, і закликав негайно їх звільнити та повернути в Україну.

"Я особливо звертаю вашу увагу на долю тисяч військовополонених, які досі перебувають у російському полоні. Вони часто зазнають жорстокого поводження, а Росія перешкоджає доступу до них міжнародних спостерігачів, вони мають бути звільнені", — сказав Кулеба.

Також він зазначив, що наразі немає жодного злочину, перерахованого в Римському статуті, якого б не вчинила РФ під час війни проти України, та закликав ООН застосувати усі інструменти, та створити нові за потреби, аби повернути українських дітей додому.

Кулеба наголосив, що за останні 8 років Україна і Росія провели майже 200 раундів "мирних переговорів", але російська влада, за його словами, "пошматувала Мінські угоди" і почала повномасштабну війну.

"Ті, хто каже, що Україні потрібно просто домовитися з Росією і припинити війну, або погано поінформовані, або ніколи не стежили за тим, що відбувалося між 2014 і 2022 роками. За ці 8 років Україна і Росія провели близько 200 раундів мирних переговорів у різних форматах і уклали 20 угод про припинення вогню. Всі ці мирні зусилля закінчилися багато років тому, коли Росія пошматувала Мінський процес і почала повномасштабне вторгнення в Україну. Чому сьогодні хтось може стверджувати, що дотримання тієї ж логіки приведе нас до іншого результату?" — сказав міністр закордонних справ України.

Пояснення представника Росії в ООН Небензі

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що тимчасово окупованих територій України "не існує".

"Але є російські регіони, такі як Крим, 10-річчя возз'єднання з яким ми відзначатимемо в березні цього року, і регіони, які приєдналися в результаті законного волевиявлення народу — Донецька і Луганська народні республіки, а також Херсонська і Запорізька області", — розповів він.

Небензя послався на "спотворення" історії, яка є "незручною" для Заходу.

"Бо тоді їм довелося б визнати свою відповідальність за провокування і розв'язання української кризи. За багаторічну підготовку України до війни з Росією під приводом Мінських домовленостей. За плекання паростків націоналізму та неонацизму, які розквітали в Україні з 2013 року", — сказав Небензя.

Російський представник в ООН зазначив, що у тих, хто "володіє фактами" щодо дій офіційного Києва і не "намагається підмінити реальність пропагандою", не виникає питань щодо причин включення "нових суб'єктів до складу Росії".

"Це стало закономірним наслідком політики винищення власного населення, яку проводив неонацистський режим, що прийшов до влади у 2014 році в результаті кривавого перевороту, організованого, спонсорованого і відкрито підтриманого Заходом", — сказав він.

За його словами, люди, які живуть на південному сході України, не захотіли підкорятися новій "нелегітимній владі, яка вимагала від них відмовитися від власної культурної та історичної ідентичності" з Росією.

"Подальші події підтвердили, що це був правильний вибір. Після початку спеціальної військової операції (так у РФ офіційно називають війну проти України — ред.), спрямованої на припинення восьмирічної війни київського режиму проти мирного населення Донбасу, чотири інші колишні українські області прийняли таке ж рішення, як і Крим", — сказав Небензя.

Що сказав глава польського МЗС Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зі свого боку заявив, що Росія не демонструє жодних намірів "змінювати курс", а навпаки.

"Агресія має глобальний резонанс, спричиняючи економічну турбулентність, яка впливає на всіх нас. Ми чітко висловили свою позицію і неодноразово повторювали її в Генеральній асамблеї ООН: ми взяли на себе зобов'язання підтримати жертву (Україну — ред.). Ми повинні виконати це зобов'язання. Ми повинні відновити світ, заснований на принципах суверенітету націй, непорушності кордонів і поваги до особистих свобод. Ми повинні притягнути до відповідальності винних і співучасників за їхні злочини", — сказав очільник польського МЗС.

Він наголосив, що тільки "світова рішучість може стримати неоімперські марення, які можуть виникнути в будь-якій частині" нашої планети.

"Ми повинні продовжувати цей курс доти, доки президент Росії Володимир Путін не зрозуміє, що дні імперіалізму минули назавжди", — сказав Сікорський.

Що сказав очільник британського МЗС Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що постійне твердження російського президента Володимира Путіна, нібито РФ воює не проти України, проти так званого "колективного Заходу" — головна "брехня цієї війни".

"Правда полягає в тому, що ми, включаючи мене, витратили роки на те, щоб побудувати нові відносини з Москвою після закінчення "холодної війни". Ми робили це, бо глибоко вірили, що безпечна стабільна Росія, яка живе в мирі зі своїми сусідами, відповідає нашим інтересам і інтересам світу. Гамбіт Путіна не пішов на користь і росіянам. До 2014 року жоден російський солдат не загинув в Україні. Зараз вони зазнали понад 300 тисяч втрат. Крім того, після вторгнення, РФ пережила першу спробу державного перевороту (йдеться про заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина — ред.)", — сказав Кемерон.

Що сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що, на її думку, дуже цинічно виглядало запитання її російського колеги Сергія Лаврова, коли той запитав на зустрічі "Великої двадцятки " (G20) в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), яка відбулась двома днями раніше, "чому світ так стурбований війною Росії проти України".

"Пане Лавров, ми стурбовані вашою війною, яку ви розпочали, тому що вона несе смерть, біль і руйнування не тільки в Україні, не тільки в Бучі, на східних територіях України, але й по всьому світу. Також Росія навмисно бомбардує морські порти в Україні, щоб перешкодити експорту українського зерна, використовуючи, навмисно, продовольство як зброю. І це може припинитися вже завтра, якщо російський президент припинить це зараз", — сказала вона.

Бербок додала, що президент РФ Володимир Путін вкотре доводить, що для нього людські життя "нічого не варті".

"Ні за кордоном, ні вдома. Але тепер він навіть не соромиться заарештовувати власних дітей, російських дітей, за те, що вони поклали квіти на знак жалоби за загиблим опозиціонером Олексієм Навальним. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Тому що ми виступаємо проти світу безжалісності", — наголосила глава німецької дипломатії.

23 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба приїхав до Нью-Йорка з офіційним візитом. Крім участі у засіданні Генасамблеї ООН, він проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн-партнерів задля обговорення нових поставок зброї та боєприпасів для України, спільного оборонного виробництва, підготовки Глобального саміту миру, передачі заморожених російських активів та гуманітарного реагування в нашій державі.