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Історії Бучі та Маріуполя будуть на мільйонах екранів — Зеленський на Cinema for Victory
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Історії Бучі та Маріуполя будуть на мільйонах екранів — Зеленський на Cinema for Victory

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Кінофестиваль Cinema for Victory
Президент Володимир Зеленський під час звернення на відкритті національного фестивалю Cinema for Victory, 23 лютого 2023 року. Фото: скриншот YouTube-канал Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників кінофестивалю фільмів, знятих під час війни Росії проти України Cinema for Victory та висловив їм подяку. Він зазначив, що трагедії у Бучі та Маріуполі завжди залишатимуться в пам'яті, оскільки вони будуть показані на мільйонах екранів.

У своєму зверненні, опублікованому в Telegram у п'ятницю, 23 лютого, Зеленський підкреслив, що жорстокість російських окупантів на українській землі викликала в світі відразу до Росії як країни-агресора.

"Я впевнений, що людство не забуде героїзм наших людей. Кіно увічнить цей героїзм і навчить нас, що в житті кожен має робити етичний вибір — вибір на користь життя і справедливості, на користь України", — підкреслив він.

Президент також висловив вдячність за кожен сценарій і кожен фільм, які розповідають світу про українську сміливість та витримку в складний час.

Фестиваль Cinema for Victory відбудеться в Києві з 23 до 25 лютого. У складі журі кінофестивалю такі відомі особистості, як Шон Пенн та Лієв Шрайбер.

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