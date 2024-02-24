Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників кінофестивалю фільмів, знятих під час війни Росії проти України — Cinema for Victory — та висловив їм подяку. Він зазначив, що трагедії у Бучі та Маріуполі завжди залишатимуться в пам'яті, оскільки вони будуть показані на мільйонах екранів.

У своєму зверненні, опублікованому в Telegram у п'ятницю, 23 лютого, Зеленський підкреслив, що жорстокість російських окупантів на українській землі викликала в світі відразу до Росії як країни-агресора.

"Я впевнений, що людство не забуде героїзм наших людей. Кіно увічнить цей героїзм і навчить нас, що в житті кожен має робити етичний вибір — вибір на користь життя і справедливості, на користь України", — підкреслив він.

Президент також висловив вдячність за кожен сценарій і кожен фільм, які розповідають світу про українську сміливість та витримку в складний час.

Фестиваль Cinema for Victory відбудеться в Києві з 23 до 25 лютого. У складі журі кінофестивалю такі відомі особистості, як Шон Пенн та Лієв Шрайбер.