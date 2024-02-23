НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Звільняли села від окупації та пристосовувалися до умов на фронті: топ-5 відео про військових з Чернівецької області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Звільняли села від окупації та пристосовувалися до умов на фронті: топ-5 відео про військових з Чернівецької області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Звільняли села від окупації та пристосовувалися до умов на фронті: топ-5 відео про військових з Чернівецької області
Фото: Степан "Соло"

Чернівчанка Олена Фоменко разом з синами поїхала на фронт, власник СТО з Чернівецької області Василь Кулик разом з чотирма автослюсарями ремонтують авто для армії, а буковинець Андрій Романцов розповів про життя на фронті взимку.

До другої річниці повномасштабного вторгнення зібрали історії про військових з Чернівецької області, які знайшли найбільший відгук у нашої аудиторії на YouTube-каналі Суспільне Чернівці.

Як військові живуть "на нулі"

У грудні 2022 року військові з Чернівецької області утримували позиції на кордоні з Росією на Харківщині. Суспільне тоді сконтактувало з військовим з Вижниччини Володимиром і попросило показати, як живуть військові "на нулі".

На фронті з синами

Військова психологиня з Чернівців Олена Фоменко разом з синами поїхала на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Суспільне Чернівці спілкувалось з нею у жовтні 2022 року – тоді жінка та молодший син служили стрілками в одному батальйоні. Старший син — в іншій області, він медик роти. Обоє синів Олени є студентами, які досі не мали військового досвіду. Сама Олена реабілітувала учасників АТО з 2014 року.

Буковинці звільняли Харківщину

У вересні 2022 року військові з Чернівецької області брали участь у звільненні села Велика Комишуваха на Харківщині, що за 30 кілометрів від стратегічного Ізюма. Про звільнення села, яке пів року було в окупації, Суспільне Чернівці тоді поспілкувалося з військовими Петром з позивним "Явір" та Степаном з позивним "Соло".

Життя на фронті взимку

Більше року тому військовий Андрій Романцов з Чернівецької області служив на передовій на сході України. До повномасштабної війни він працював редактором місцевого онлайн-медіа. Разом з побратимами часто змінювали тоді позиції й облаштовували їх до умов взимку. Як торік військові жили на фронті під час морозів — у відео.

Ремонтують авто для армії

Власник СТО з Чернівецької області Василь Кулик разом з чотирма автослюсарями служить у лавах нацгвардії України. Чоловіки перевезли інструменти та обладнання з собою й зараз ремонтують авто для армії. На початку вторгнення ремонтували машини за запитами від військових, згодом усі п'ятеро пішли служити. У вересні 2022 року ми розповідали їх історію.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Румунія, Констанца, мітинг до другої річниці вторгнення РФ
Херсонці за кордоном: фоторепортаж з мітингів та заходів з нагоди другої річниці вторгнення РФ
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
На Запоріжжі загинув воїн із Франківщини Юрій Микитинець
На Запоріжжі загинув воїн із Франківщини Юрій Микитинець
На початок