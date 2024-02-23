Чернівчанка Олена Фоменко разом з синами поїхала на фронт, власник СТО з Чернівецької області Василь Кулик разом з чотирма автослюсарями ремонтують авто для армії, а буковинець Андрій Романцов розповів про життя на фронті взимку.

До другої річниці повномасштабного вторгнення зібрали історії про військових з Чернівецької області, які знайшли найбільший відгук у нашої аудиторії на YouTube-каналі Суспільне Чернівці.

Як військові живуть "на нулі"

У грудні 2022 року військові з Чернівецької області утримували позиції на кордоні з Росією на Харківщині. Суспільне тоді сконтактувало з військовим з Вижниччини Володимиром і попросило показати, як живуть військові "на нулі".

На фронті з синами

Військова психологиня з Чернівців Олена Фоменко разом з синами поїхала на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Суспільне Чернівці спілкувалось з нею у жовтні 2022 року – тоді жінка та молодший син служили стрілками в одному батальйоні. Старший син — в іншій області, він медик роти. Обоє синів Олени є студентами, які досі не мали військового досвіду. Сама Олена реабілітувала учасників АТО з 2014 року.

Буковинці звільняли Харківщину

У вересні 2022 року військові з Чернівецької області брали участь у звільненні села Велика Комишуваха на Харківщині, що за 30 кілометрів від стратегічного Ізюма. Про звільнення села, яке пів року було в окупації, Суспільне Чернівці тоді поспілкувалося з військовими Петром з позивним "Явір" та Степаном з позивним "Соло".

Життя на фронті взимку

Більше року тому військовий Андрій Романцов з Чернівецької області служив на передовій на сході України. До повномасштабної війни він працював редактором місцевого онлайн-медіа. Разом з побратимами часто змінювали тоді позиції й облаштовували їх до умов взимку. Як торік військові жили на фронті під час морозів — у відео.

Ремонтують авто для армії

Власник СТО з Чернівецької області Василь Кулик разом з чотирма автослюсарями служить у лавах нацгвардії України. Чоловіки перевезли інструменти та обладнання з собою й зараз ремонтують авто для армії. На початку вторгнення ремонтували машини за запитами від військових, згодом усі п'ятеро пішли служити. У вересні 2022 року ми розповідали їх історію.

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