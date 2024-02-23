У Кропивницькому збили ракету Х-59 та п'ять дронів

Увечері 23 лютого на Кіровоградщині сили протиповітряної оборони збили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та п'ять БпЛА типу "Shahed-131/136". Вибухи у місті пролунали о 22:17.

Повітряні сили ЗСУ о 21:59 попередили про БпЛА "Shahed" в Кіровоградській області, кусом на Кропивницький. О 22:10 — про ракету в напрямку обласного центру.

Повітряна тривога в регіоні розпочалась о 19:42, тривала до 22:30. О 22:31 в області знову оголосили тривогу. Вона тривала до 22:46. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Сили оборони півдня України повідомили, підрозділи протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе: два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною і Одещиною та дві керовані авіаційні ракети Х-59 випущені з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.

Голова Кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі написав: на Кіровоградщині працювала ППО та мобільні вогневі групи.

Внаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі є пошкодження адмінбудівлі, зруйнована господарська будівля. Поранених немає.