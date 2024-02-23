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Як у Полтаві священник Олександр Горай організував волонтерів на початку повномасштабної війни
ПЦУРегіони

Як у Полтаві священник Олександр Горай організував волонтерів на початку повномасштабної війни

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Олександр Горай
священник Олександр Горай. UA Полтава

Священник Свято-Михайлівського храму, що у мікрорайоні Івонченці у Полтаві, на початку повномасштабного вторгнення очолив волонтерський центр Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповіла волонтерка центру Людмила Теймуразян.

За словами Теймуразян, на наступний день після початку повномасштабної війни протоієрей Олександр Горай написав у соцмережах збиратися жителям Івонченців біля храму. Люди були налякані та не знали, що робити.

Саме оце запитання: "Що робити?", відволікло від усвідомлення того, що йде війна. Руки були зайняті, і це рятувало. Сьогодні згадуємо, що та наша допомога була, можливо, не стільки потрібна військовим, скільки нам.

Волонтери почали будувати блокпости, робити "коктейлі Молотова" та годувати військових, які були розташовані поблизу мікрорайону.

Людмила Теймуразян
Людмила Теймуразян. Суспільне Полтава

Як розповіла Людмила Теймуразян, спершу не було відповідальних за кухню, і військовим віддавали відра з борщем, варениками. І вже зусиллями жителів прилеглих до Івонченців мікрорайонів районів обов’язки розподілили і забезпечення налагодили.

Страх і бажання бути захищеними спонукало нас зробити воїнам максимально комфортне перебування на блокпостах. Потім у травні 2022 року я почала лити окопні свічки. А для цього я почала збирати баночки, картон, роздобувала недопалки свічок, і нові люди передавали. Із сіл передавали залишки воску, парафіну у кого були. Писала про потреби у соцмережах.

Згодом, волонтери почали виготовляти подушки, що використовують військові в окопах, килимки, пічки-трісочниці, також готували мед з горіхами, мікси із сухофруктів, консервацію.

Ми до неї готуємося ще взимку. Починаємо збирати банки, а тоді влітку консервуємо. Сильна сторона нашого волонтерського центру, що усі ми маємо присадибні ділянки. Тому і городина і садовина наша.

Тож з 25 лютого 2022 і до сьогодні волонтери з мікрорайону Івонченці працюють цілодобово, розповідає Людмила Теймуразян.

Перемога – це про єднання усіх: і захисників, і нас, волонтерів. І коли входиш в цю колію, ти вже по-іншому не можеш. Моя мрія – це щоб була Україна у наших дітей і в їхніх нащадків.

Більше слухайте в ефірі Українського радіо "Полтава" за посиланням.

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