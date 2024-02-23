Артобстріли й удари дронами. Війська РФ 11 разів атакували Нікопольщину

Впродовж 23 лютого війська РФ завдали 11 атак по Нікопольському району Дніпропетровщини: обстрілювали з артилерії та били дронами.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами посадовця, від ударів потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одна – зруйнована. Потрощене підприємство, зачепило авто.
Загиблих і поранених немає, додав Сергій Лисак.
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