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Артобстріли й удари дронами. Війська РФ 11 разів атакували Нікопольщину
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Артобстріли й удари дронами. Війська РФ 11 разів атакували Нікопольщину

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обстріли, Нікопольщина
Наслідки атак армії РФ Нікопольщини, 23 лютого 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Впродовж 23 лютого війська РФ завдали 11 атак по Нікопольському району Дніпропетровщини: обстрілювали з артилерії та били дронами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами посадовця, від ударів потерпали райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд, ще одна – зруйнована. Потрощене підприємство, зачепило авто.

Загиблих і поранених немає, додав Сергій Лисак.

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