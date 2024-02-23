Знесення гаражів у Рівному: що кажуть люди і влада

Власники майже 30 гаражів у Рівному 23 лютого протестували проти рішення щодо їх знесення. Люди вважають, що ці конструкції не є незаконною забудовою. Представники міської влади наполягають на протилежному.

Аргументи сторін дізналися журналісти Суспільного.

Що кажуть люди

Мешканці будинку на вулиці Шухевича, 2 зібралися поблизу свого ОСББ, щоб не допустити знесення гаражів, розташованих поблизу багатоповерхівки.

"Вийшла, щоб зупинити цю несправедливість, щоб вони цього не робили. Бо не всі багаті, не всі можуть щось собі дозволити", — зазначила мешканка ОСББ Ніна.

Біля будинку Шухевича, 2 розташовано майже 30 гаражів. Мешканець багатоповерхівки В'ячеслав Ольшановський розповів, що повідомлення про знесення з'явилося іще кілька років тому:

"До війни ще було попередження, вішали на дверях. Були представники, спілкувалися. Здається, була домовленість, що вони мають підійти до нас на загальні збори ОСББ, розглянути питання. А потім почалися військові дії. Нам сказали, що до кінця військових дій це все має бути заморожено. А тут, як бачите, без попередження, сказали, що сьогодні зноситимуть. У людей тут авто, речі, у декого, можливо, навіть і коштовні".

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів голови місцевого гаражного кооперативу Василя Цинка, гаражі не мають права зносити, бо вони розташовані на території, яка ще до їхньої появи була відведена під стоянку.

"Цей будинок зданий 1985 року до перемоги у Другій світовій війні. Територія, де ми зараз стоїмо, належить до будинку у генплані. Влада майже 39 років тому збудували ці два майданчики для інвалідів війни, Афганістану, праці та інших малозабезпечених людей. І ми поставили гаражі", — зауважив Василь Цинко.

Те, що гаражами біля будинку на вулиці Шухевича, 2 користуються люди з інвалідністю, підтвердив й голова ОСББ Петро Будько:

"Є п'ять-шість співвласників, які дійсно мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Зокрема, живе людина на кріслі колісному, є учасник бойових дій. Вони кажуть, що це дійсно полегшує їм побут. Але треба усе це узаконювати, робити документи. Нехай офіційно звертаються у міський виконавчий комітет щодо виділення земельної ділянки під цей гараж".

Фото: Суспільне Рівне

Позиція місцевої влади

Рішення про знесення гаражів біля будинку ухвалила профільна комісія міськвиконкому, зазначив начальник управління ЖКГ Рівного Володимир Пилипчук. З його слів, документів, які підтверджують, що гаражі встановлені законно, її члени не бачили.

"Якщо люди нам покажуть право власності або документи на те, що вони законні, ми їх не будемо зносити. Але це вже перевірено. Є рішення виконкому і 25 підлягає до знесення. Або комісії треба надати документи, або нам на місці. У нас кожен тиждень відбувається демонтаж. Наступного тижня плануємо саме на Шухевича, 2. Якщо у них таких документів немає, треба самовільно їх демонтувати. Якщо ж вони цього не зроблять, то ми демонтуємо самі", — зауважив Володимир Пилипчук.

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів Володимира Пилипчука, знесення гаражів відбувається у рамках програми боротьби з незаконними забудовами, яких у Рівному приблизно пів тисячі.

Як зазначив голова гаражного кооперативу Василь Цинко, документи, що підтверджують законність стоянки біля будинку на вулиці Шухевича, 2 жителі багатоповерхівки планують надати міському управлінню ЖКГ. Коли саме вони це зроблять, Василь Цинко, не уточнив.

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