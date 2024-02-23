На фронті загинули п'ятеро військових з Рівненщини

На війні проти РФ загинули Олександр Шеремет з Рокитнівської громади, Іван Капітанюк з Гощанської, Леонід Стратій з Острозької, Валентин Головін з Сарн та Назар Снітчук з Костополя, що на Рівненщині.

Про це повідомили у Facebook громад.

Олександр Шеремет

Олександр Шеремет народився у 2000 році. Проживав у селі Нетреба Рокитнівської громади. Був стрільцем-помічником гранатометника.

Загинув внаслідок мінометного обстрілу у Харківській області.

Іван Капітанюк

Іван Капітанюк проживав у селі Садове Гощанської громади.

Був стрільцем кулеметного взводу. Солдат загинув 13 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Богданівки, що на Донеччині.

Час та дату зустрічі військового повідомлять додатково.

Леонід Стратій

Леонід Стратій проживав у селі Розваж Острозької громади.

28-річний військовий загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Церемонія поховання відбудеться у суботу, 24 лютого:

12:00 — прощання вдома загиблого у Розважі;

13:00 — заупокійна служба в храмі Кузьми і Дем'яна.

Поховають бійця на сільському кладовищі.

Валентин Головін

Валентин Головін проживав у Сарнах.

Військовий офіцер служив за контрактом з 2020 року, останнім часом — 104-ї окремої бригади територіальної оборони. Ветеран АТО був у гарячих точках фронту з 2015 року.

56-річний військовий загинув 20 лютого під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

Прощатимуться з бійцем у суботу, 24 лютого:

орієнтовно о 10:15 вирушить кортеж розпочне рух Сарнами вулицями: Костопільська – Європейська — Симона Петлюри – Олеся Гончара;

10:40 — прощання вдома;

12:00 — чин похорону у Свято-Покровському храмі;

13:00 — прощання на центральній площі міста;

14:00 — поховання на Алеї Героїв на кладовищі на вулиці Шарпака.

У випадку повітряної тривоги, прощання на центральній площі скасують.

Назар Снітчук

22-річний Назар Снітчук проживав у Костополі, закінчив ліцей ім. Тараса Шевченка, потому — місцевий будівельно-технологічний коледж. У 2021 році пішов на строкову військову службу.

Потім Назар Снітчук підписав контракт про проходження служби в Державній прикордонній службі України, мав позивний "Сич". Три місяці проходив військове навчання у Великобританії.

На початку січня 2024 року сержант Назар Снітчук поїхав разом із побратимами для виконання бойових завдань на Донеччину.

"Був мужнім і хоробрим. Завжди казав: «Хто як не я?». Назар був справжньою людиною, професійним військовим, патріотом цієї держави, ладним віддати найцінніше. Побратими поважали його та знали, що завжди можна було звернутися до нього за порадою та допомогою. Коли Назар загинув, побратими попри свій ризик, забрали його з окупованої території. За це наша родина безмежно вдячна", – цитує пресслужба дружину брата Назара Ольгу.

Назар загинув 17 лютого 2024 року під час виведення особового складу з Авдіївки на Донеччині.

Деталі поховання повідомлять додатково.

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