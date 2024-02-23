Військовослужбовець з Рівненщини Василь втратив на фронті дві ноги та руку. Нині він перебуває в одному з медзакладів на Дніпропетровщині. Життя бійцеві врятували сім літрів донорської крові. Три літри йому перелили медики під час евакуації, а ще чотири — в лікарні.

Військовослужбовець Василь розповів Суспільному, як отримав поранення на Запоріжжі.

Історія бійця з Рівненщини

З його слів, росіяни під час наступу вистрелили з танка, снаряд потрапив у бліндаж, де він перебував. Військового відкинуло ударною хвилею, він втратив дві ноги та руку через уламки.

"Другий снаряд за метр від мене потрапив. Мене врятувало те, що він впав не у прохід, а поперед тунелем, мене вже побило уламками. Я дійшов до тями, поповз до побратимів, крикнув, що я трьохсотий, далі мої побратими надали мені допомогу", — пригадав військовий.

Фото: Олександр Шалдибін/Суспільне Дніпро

Фото: Олександр Шалдибін/Суспільне Дніпро

Під час евакуації медики перелили Василю три літри донорської крові, ще чотири літри — в лікарні на Дніпропетровщині.

"Те, що ми побачили — було несумісне із життям. Я його потримав на руках, він здоровий хлопець, але, напевно, важить не більше 30 кілограмів. Те, що він виживає, і динаміка позитивна — це велика перемога лікарів", — розповів гендиректор лікарні Сергій.

Фото: Олександр Шалдибін/Суспільне Дніпро

Після початку повномасштабного вторгнення Василь пішов добровольцем у військо, розповіла мати військового Галина:

"Він навіть нам нічого не сказав. Ми відчували, ми знали, що так буде, що він піде. Хоча він працює на залізниці, і міг би мати бронь. Ми віримо, що наш син стане на ноги. Головне, що живий. Він тримається, у нього є заради кого жити і стимул до життя. Він у нас молодець".

Фото: Олександр Шалдибін/Суспільне Дніпро

Зі слів гендиректора лікарні Сергія, попереду на Василя чекає два місяці інтенсивного лікування та підготовка до протезування.

Як донорська кров рятує життя

Рівнянка Марина прочитала в новинах, про те, що на Дніпропетровщині терміново збирають кров для Василя, тому вирішила допомогти земляку та іншим пораненим бійцям. Тому жінка вперше прийшла в Рівненський обласний центр служби крові, щоб стати донором:

"Давно хотіла здати кров, але не наважувалась. Дуже шкода наших захисників, що таке відбувається в країні. Нехай усі, хто можуть, хто здоровий, хто займається спортом — йдуть здавати кров. Це дуже важливо зараз".

Фото: Суспільне Рівне

Про збір крові для Василя чув й рівнянин Сергій. З його слів, він приходить здавати кров регулярно і заохочує до донорства своїх знайомих:

"Я прийшов перший раз в обласну лікарню, коли мій знайомий потрапив у ДТП і йому відірвало ногу. Коли знайомі потрапляють у таке, ти більше розумієш необхідність. Я здавав кров уже більше 30 разів".

Фото: Суспільне Рівне

Потреба у донорах усіх груп крові — постійна, зазначив медичний директор обласного центру крові Іван Рябченко:

"Ми працюємо в посиленому режимі, забезпечуємо лікувальні заклади області, міста Рівного, а також інших регіонів, які в силу об'єктивних причин не можуть повноцінно працювати, і забезпечувати себе компонентами крові. Також ми виконуємо мобілізаційні завдання".

Фото: Суспільне Рівне

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