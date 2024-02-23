Хмельниччина втратила 32-річного українського захисника Олександра Беспалого

18 лютого 2024 на Миколаївщині помер навідник підрозділу морської піхоти Олександр Беспалий. Він був родом з Авдіївки, проте проживав у селі Степанівка, що на Хмельниччині. Тут і був призваний на військову службу. Олександру Беспалому було 32 роки.

Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич на своїй Facebook-сторінці.

"Захищаючи волю та незалежність нашої держави, обірвалося життя жителя села Степанівка, військовослужбовця Олександра Беспалого", — написав Сімашкевич.

Олександр народився в місті Авдіївка Донецької області. Проживав у селі Степанівка. 13 квітня 2022 року чоловіка прийняли на військовий облік у другий відділ Кам’янець-Подільського районногоТЦК , як внутрішньо переміщену особу. А 25 серпня 2022 року Олександра мобілізували до лав ЗСУ у військову частину А2615.

На війні боєць був навідником одного з військових підрозділів морської піхоти. Він помер 18 лютого 2024 року біля населеного пункту Березанка Миколаївської області.

Про дату та час прощання із Олександром Беспалим у громаді повідомлять додатково.

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