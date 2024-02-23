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В Івано-Франківську погасили серію марок "І буде весна"
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В Івано-Франківську погасили серію марок "І буде весна"

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В Івано-Франківську погасили серію марок "І буде весна". Їх випустили до 10-річчя війни РФ проти України та до другої річниці повномасштабного вторгнення, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Марки відображають спротив українського народу російській агресії. В одному блоці їх чотири. Це — світлини захоплення аеропорту "Бельбек", воїна у променях сонця на "Азовсталі", фото з весілля медиків-волонтерів та світлина рук піхотинця 28̈ бригади з позивним Сніжок.

Зі слів директора з розвитку мережі "Укрпошти" в Івано-Франківському регіоні Тараса Біжика, область отримала п'ять тисяч блоків "І буде весна". Загальна вартість одного — 90 гривень. Загальний тираж — 250 тисяч.

У Франківську погасили серію марок "І буде весна"
Блок марок "І буде весна" погасили в приміщенні обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, Івано-Франківськ, 23 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Блок марок "І буде весна" погасили в приміщенні обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Марки доповнять експозицію в залі, який тематично присвячений російсько-українській війні та Революції гідності, каже директор закладу Ярослав Коретчук.

"У нас, звичайно, були марки, які випускала "Укрпошта", де є потоплений крейсер "Москва". Також у нас є марки з конвертами, де трактор тягне підбиту російську техніку, яку захопили селяни на Херсонщині. І зараз ми доповнимо цю колекцію новими марками, які сьогодні тут погасили", — розповідає Ярослав Коретчук.

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