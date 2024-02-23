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У Чернігові погасили чотири нові марки, присвячені 10-й річниці російсько-української війни
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У Чернігові погасили чотири нові марки, присвячені 10-й річниці російсько-української війни

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У Чернігові погасили чотири нові марки, присвячені 10-й річниці російсько-української війни
ФОТО: Суспільне Чернігів

У Чернігові 23 лютого погасили чотири нові марки з поштового набору “І буде весна!” від "Укрпошти". Вони присвячені 10-й річниці російсько-української війни.

"Це такі світлини, якими "Укрпошта" вшановує своїх легендарних українців і віддає подяку за захист нашої країни, – каже директорка з розвитку мережі АТ "Укрпошта" Світлана Василенко.
У Чернігові погасили чотири нові марки, присвячені 10 річниці російсько-української війни
Світлана Василенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

До набору увійшли чотири марки. Це світлини, які активно поширювали у соцмережах, які відзняли різні фотографи в Україні. Зокрема, фото захисника “Азовсталі” у Маріуполі, захоплення аеропорту “Бельбек”, весілля медиків-волонтерів у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові та фото піхотинця 28-ї бригади з позивним "Сніжок", яке було знято Максимом Дондюком за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

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