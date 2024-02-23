Прямували до Болгарії: київські митники вилучили українську порцеляну

Українську порцеляну ХХ століття київські митники виявили під час контролю міжнародного поштового відправлення та завадили її незаконному вивезенню. Прямували статуетки із Полтави до Болгарії.
Про це повідомляє у Facebook пресслужба відомства.
Зазначається, що експерти Національного музею історії України встановили, що чотири порцелянові скульптурки — це "Балерини перед виступом", "Бандуристка", "Дівчина з бубликами" та "Воротар". Вони виготовлені в радянський час на українських порцелянових виробництвах, яких вже не існує.
Скульптурна композиція "Балерини перед виступом" (1976-1991 рр.,) виготовлена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, а "Бандуристка" (1956-1972 рр.), виготовлена на Полонському заводі художньої кераміки. Всі вони авторства відомої скульпторки-фарфористки Оксани Жникруп, учасниці багатьох міжнародних виставок-ярмарків.
"Враховуючи визначене авторство, припинення діяльності обох заводів художньої кераміки, а також колекційну зацікавленість українською авторською порцеляною радянського періоду на європейському, українському та російському антикварних ринках, скульптурна пластика малих форм цієї майстрині має культурну цінність", — йдеться у повідомленні.
"Дівчина з бубликами" (1966-1972 рр.) авторства Маргарити Павлової та "Воротар" (1964-1970 рр.) авторства В'ячеслава Гаркавця виготовлені на Полонському заводі художньої кераміки. Зокрема, "Воротар" яскраво демонструє період українського так званого "арт деко" або "неофункціоналізму строгих форм", який проіснував в українському радянському декоративно-ужитковому мистецтві дуже короткий термін (кін. 50-60-ті рр. 20 ст.), зауважили історики.
Науковці зазначили, що серед колекціонерів та поціновувачів української порцеляни вироби цього періоду користуються підвищеною зацікавленістю. Оскільки згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи, а таких надано не було, митники вилучили статуетки.
У жовтні Київські митники вилучили посилку, заповнену культурними та історичними цінностями. Міжнародне поштове відправлення з 4 маленькими скульптурками та 19 документами і фото з ознаками старовини, прямувало із Запоріжжя до США. За висновками експертів порцелянові скульптурки — це українська радянська скульптурна пластика малих форм 50-70-х років 20 століття.
Національна порцелянова галузь на початку 21 ст. практично перестала існувати, то роботи українських митців 50-70-х років 20 століття наразі є рідкісними. Відповідно — до них зросла зацікавленість колекціонерів, зауважили науковці.