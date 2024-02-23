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Прямували до Болгарії: київські митники вилучили українську порцеляну
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Прямували до Болгарії: київські митники вилучили українську порцеляну

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Прямували до Болгарії: київські митники вилучили українську порцеляну
Українська порцеляна ХХ століття. Фото: Київська митниця/Facebook

Українську порцеляну ХХ століття київські митники виявили під час контролю міжнародного поштового відправлення та завадили її незаконному вивезенню. Прямували статуетки із Полтави до Болгарії.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба відомства.

Зазначається, що експерти Національного музею історії України встановили, що чотири порцелянові скульптурки — це "Балерини перед виступом", "Бандуристка", "Дівчина з бубликами" та "Воротар". Вони виготовлені в радянський час на українських порцелянових виробництвах, яких вже не існує.

Скульптурна композиція "Балерини перед виступом" (1976-1991 рр.,) виготовлена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, а "Бандуристка" (1956-1972 рр.), виготовлена на Полонському заводі художньої кераміки. Всі вони авторства відомої скульпторки-фарфористки Оксани Жникруп, учасниці багатьох міжнародних виставок-ярмарків.

київщина
"Балерини перед виступом", українська порцеляна ХХ століття. Фото: Київська митниця/Facebook

"Враховуючи визначене авторство, припинення діяльності обох заводів художньої кераміки, а також колекційну зацікавленість українською авторською порцеляною радянського періоду на європейському, українському та російському антикварних ринках, скульптурна пластика малих форм цієї майстрині має культурну цінність", — йдеться у повідомленні.

київщина
"Бандуристка", українська порцеляна ХХ століття. Фото: Київська митниця/Facebook

"Дівчина з бубликами" (1966-1972 рр.) авторства Маргарити Павлової та "Воротар" (1964-1970 рр.) авторства В'ячеслава Гаркавця виготовлені на Полонському заводі художньої кераміки. Зокрема, "Воротар" яскраво демонструє період українського так званого "арт деко" або "неофункціоналізму строгих форм", який проіснував в українському радянському декоративно-ужитковому мистецтві дуже короткий термін (кін. 50-60-ті рр. 20 ст.), зауважили історики.

київщина
"Воротар", українська порцеляна ХХ століття. Фото: Київська митниця/Facebook

Науковці зазначили, що серед колекціонерів та поціновувачів української порцеляни вироби цього періоду користуються підвищеною зацікавленістю. Оскільки згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи, а таких надано не було, митники вилучили статуетки.

У жовтні Київські митники вилучили посилку, заповнену культурними та історичними цінностями. Міжнародне поштове відправлення з 4 маленькими скульптурками та 19 документами і фото з ознаками старовини, прямувало із Запоріжжя до США. За висновками експертів порцелянові скульптурки — це українська радянська скульптурна пластика малих форм 50-70-х років 20 століття.

Національна порцелянова галузь на початку 21 ст. практично перестала існувати, то роботи українських митців 50-70-х років 20 століття наразі є рідкісними. Відповідно — до них зросла зацікавленість колекціонерів, зауважили науковці.

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