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На прикордонні Сумщини презентували блок марок "І буде весна"
УКРПОШТАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На прикордонні Сумщини презентували блок марок "І буде весна"

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Марку до 10-річчя війни з Росією презентували на прикордонні Сумщини. Поштовий блок під назвою "І буде весна" представили на території Краснопільської громади.

На прикордонні Сумщини презентували марки "І буде весна"
Фото: Суспільне Суми

Поштовий блок "І буде весна" Укрпошта випустила до 10-річчя російсько-української війни і до другої річниці широкомасштабного вторгнення. На Сумщині його презентували на території Краснопільської громади, населені пункти якої щодня обстрілюють з боку Росії. Громаду, де ведуться бойові дії, обрали, аби підтримати місцевих жителів, каже директор Сумської філії Укрпошти В'ячеслав Маринич.

На прикордонні Сумщини презентували марки "І буде весна"
Фото: Суспільне Суми

"Ми якусь частину їм подякували за ту роботу і ті умови, в яких вони живуть сьогодні. І для них ми, сподіваюсь, привозимо, що "І буде весна", і буде наша перемога, і погашення проводимо на одній з цих територій", — говорить В'ячеслав Маринич.

На чотирьох марках – фотографії, які символізують події останніх, воєнних 10 років, - розповів В’ячеслав Маринич.

"Це захоплення аеропорту Бельбек у Криму, коли з одного боку озброєні люди, а з іншого боку наші офіцери вийшли без зброї, бо вони не вірили в те, що стосовно нас можуть так поступити наші сусіди. Далі це фотографія бійця з Азовсталі в промені сонця. Це весілля медиків-волонтерів в зруйнованому харківському масиві. І це руки бійця 28 бригади біля Бахмута", — додає чоловік.
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Марка "І буде весна" Фото: Суспільне Суми
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Марка "І буде весна" Фото: Суспільне Суми
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Марка "І буде весна" Фото: Суспільне Суми

Нову марку представили працівники пересувного поштового відділення, яке працює на прикордонні. Аби взяти участь у погашенні марки, вони зупинилися на шляху у 5-кілометрову зону.

"Сьогодні їдемо ми на Михайлівське, на Наумівку і Окіп. Повезем пенсію, посилки, листи, кореспонденцію, товари першої потреби", — розповіла Любов Заїка.

На прикордонні Сумщини презентували марки "І буде весна"
Фото: Суспільне Суми

З 23 лютого марку "І буде весна" можна купити у всіх відділеннях Укрпошти.

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