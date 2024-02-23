Малий серед великих — перша робота з історичної серії Олени Сєргєєвої

Рівненська художниця Олена Сєргєєва намалювала першу роботу із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної". Робота виконана у техніці крапкової графіки і називається "Малий серед великих". На ній зображені старі будинки, які колись були у центрі Рівного.

Художниця задумала намалювати усі колишні будівлі на проміжку вулиці Соборної — від органного залу до зупинки "Театральна площа".

Перший сюжет із цієї серії Олена Сергєєва презентувала у Facebook 23 лютого. Суспільному художниця розповіла, що на створення серії "Старовинні будинки вулиці Соборної" її надихнули дитячі спогади про центральну вулицю Рівного та бажання зберегти історію міста.

"Я потрошки крапкую своє місто, будівлі, місця, які ще лишилися, дожили до нашого часу. Але було б неправильно не згадати будинки, які були на нинішній Соборній — від Театральної площі до органної зали. Я підрахувала — там було вісім будинків. І це ще таке емоційне забарвлення, вони лишилися у моїх спогадах", — розповіла Олена Сєргєєва.

Олена Сєргєєва на презентації своєї виставки "Україна – сад нашої душі у червні 2023 року в Музеї книги та друкарства міста Острог. Фото: Анатолій Мізерний

Відтворити будинки по пам`яті складно, каже художниця. Тому звернулася до місцевих істориків і краєзнавців.

"У цьому мені допоміг краєзнавець Василь Гудзій. Він дуже ретельно поставився до цього питання, надав фото 30-40 років минулого століття. Але, зважаючи на їхню якість, або ракурс зйомки, важко роздивитися архітектурні деталі", — зазначила Олена Сєргєєва.

"Малий серед великих" із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної", 2024 рік, крапкова графіка. Фото: Facebook Олена Сєргєєва

Художниця ще не знає скільки малюнків буде у серії "Старовинні будинки вулиці Соборної":

"Перший малюнок мене зацікавив співвідношенням високих будинків і цього маленького, який пригрівся серед них, йому там затишно і добре".

"Малий серед великих" із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної", фрагмент. Фото надала Олена Сєргєєва

"Малий серед великих" із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної", фрагмент. Фото надала Олена Сєргєєва

У своїх роботах Олена Сєргєєва планує поєднати історичну достовірність з художнім домислом. Насамперед там будуть дві ворони, які "символізують старожилок Рівного, що пам`ятають історію міста".

"Малий серед великих" із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної", фрагмент. Фото надала Олена Сєргєєва

"Малий серед великих" із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної", фрагмент. Фото надала Олена Сєргєєва

"Малий серед великих" із серії "Старовинні будинки вулиці Соборної". Фото: Facebook Олена Сєргєєва

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