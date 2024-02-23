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"Хочемо, щоб нас почули". У Хмельницькому вийшли на акцію в підтримку полонених
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"Хочемо, щоб нас почули". У Хмельницькому вийшли на акцію в підтримку полонених

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&quot;Хочемо, щоб нас почули&quot;. У Хмельницькому вийшли на акцію в підтримку полонених
Фото: Суспільне Хмельницький

Сьогодні, 23 лютого, у Хмельницькому відбулася 80 акція в підтримку військовополонених "Поверніть Героїв додому – Поверніть Героїв з полону". До неї долучилося 60 українців.

Про це Суспільному розповіла координаторка заходу Леся Стебло.

З її слів, сьогодні зібрались рідні військовополонених і безвісти зниклих.

Як от Тетяна, яка приїхала на акцію з Кам’янець-Подільського району. Вона — дружина зниклого безвісти військового 4 танкової бригади.

"Ми всі звертаємося з проханням, щоб нас почули. Наші рідні — зниклі безвісти. Ми про них нічого не знаємо. Ми просимо допомогти знайти і повернути наших рідних оборонців, які зараз невідомо де", — говорить Тетяна.

У Хмельницькому вийшли на акцію в підтримку полонених, 23 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький
У Хмельницькому вийшли на акцію в підтримку полонених, 23 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Кожна ця акція – це як прожите життя у надії. Ця акція – це як символ незламності, єднання, підтримки. І, коли за моєю спиною стоять ці родини, я відчуваю титанічну їхню силу боротьби. Тому що вони вірять. А віра – це велика справа", – говорить координаторка заходу Леся Стебло.

У Хмельницькому наступна акція "Поверніть Героїв додому – Поверніть Героїв з полону" відбудеться першого березня о 12 годині.

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