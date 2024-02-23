"Мікс хмар, сонця і дощу": прогноз погоди на Рівненщині на 24-26 лютого

Хмарність з проясненнями та невеликі опади очікують на Рівненщині найближчими днями. У обласному центрі з гідрометеорології погоду на 24-26 лютого назвали "міксом хмар, сонця і дощу".

Прогноз на 24-26 лютого дали у Facebook обласного центру з гідрометеорології.

У суботу, 24 лютого, погоду визначатиме помірно тепла та волога повітряна маса з південного заходу Європи. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер — південний, 9-14 м/с. Температура: вночі — 2-7º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.

25 лютого прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі — невеликий дощ, вдень — без істотних опадів. Вітер — південний, 9-14 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

У понеділок, 26 лютого, очікують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер — південний, 9-14 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.

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