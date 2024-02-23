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На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
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На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску

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На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску
ПП "Чоп — Загонь". Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон/Facebook

На кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів.

Про це 23 лютого у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для громадян.

"Також буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною — "Лужанка — Берегшурань". Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн", — зазначив Денис Шмигаль.

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