Студенти Чернігівського фахового музичного коледжу імені Левка Ревуцького до Дня Героїв Небесної Сотні показали виставу за мотивами документальної драми "Ми, Майдан". Кожен герой в цій постанові має реальний прототип, а сама п’єса заснована на свідченнях активістів "Євромайдану", розповів Суспільному режисер-постановник Євген Бондар.

"Ідея, мета і важливість будуть в одному. В одному слові – пам’ять. Ми мусимо пам’ятати, якою ціною наша свобода. Мусимо пам’ятати, хто є ворог. Мусимо пам’ятати, що ми не маємо бути жертвами, що ми маємо боротися за свою свободу, життя і т.д. Як ті люди, які були на Майдані і боролися за цю ідею, за свободу, не маючи в руках ні зброї, ні захисту, нічого".

Режисер-постановник Євген Бондар. ФОТО: Суспільне Чернігів

Євген Бондар каже, цей твір складається зі свідчень активістів, що були на Майдані, тому у кожного героя п’єси є прототип.

Студенти показали виставу за мотивами документальної драми "Ми, Майдан". ФОТО: Суспільне Чернігів

"Протягом вистави буде видно, що на початку, коли все тільки починалося, люди просто приходили, посміхалися, співали пісні, робили селфі. Моя роль тут полягає у тому, щоб грати буквально себе, суспільно-активного громадянина, якому не байдуже на долю своєї країни", — розповідає студент музичного коледжу імені Левка Ревуцького Всеволод.

Студент музичного коледжу ім. Ревуцького Всеволод. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Потім, коли почалися вже бойові зіткнення, коли просто виходили беркутівці і просто мутузили бідних студентів і дорослих, і дітей, всіх, кого під руки попадалися".

Студенти показали виставу за мотивами документальної драми "Ми, Майдан". ФОТО: Суспільне Чернігів

"Це те, завдяки чому ми стоїмо зараз, завдяки чому над нами зараз не триколор, а над нами наш гордий український стяг", — каже Всеволод.

Студентка музичного коледжу ім. Ревуцького Марія каже:

"У мене просто немає слів і важко щось сказати, сльози на очах. Обов’язково її (виставу, — ред.) треба показувати, її треба дивитися людям".

Студентка музичного коледжу ім. Ревуцького Марія. ФОТО: Суспільне Чернігів

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