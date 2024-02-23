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До 12 років засудили жителя Сєвєродонецька, якого завербувало "МДБ ЛНР"
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До 12 років засудили жителя Сєвєродонецька, якого завербувало "МДБ ЛНР"

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До 12 років засудили жителя Сєвєродонецька, якого завербувало &quot;МДБ ЛНР&quot;
Слідчий ізолятор Фото: Харківський слідчий ізолятор

До 12 років позбавлення волі засудили жителя Сєвєродонецька, який передавав російським окупантам розвідувальну інформацію. Чоловіка українські правоохоронці затримали на Закарпатті.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Прокурори у суді довели, що засуджений був завербований працівником так званого "міністерства державної безпеки ЛНР". Із перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну він очікував на окупацію міста й усієї території Луганщини та допомагав ворогові", - йдеться у повідомленні.

Як розказали в прокуратурі, з кінця лютого до початку березня 2022 року засуджений передавав російським окупантам інформацію про дислокацію та маршрути пересування Сил оборони, а також інформацію про місцевих жителів.

"Отримані відомості "МДБ ЛНР" і ФСБ РФ використовували для розширення агентурної мережі та можливих подальших фільтраційних дій на окупованій території", - розказали в прокуратурі.

Також отриману інформацію російські спецслужби використовували для планування обстрілів та підготовки бойових операцій з захоплення міста.

Коли почались активні бойові дії поблизу Сєвєродонецька засуджений виїхав до Закарпаття, де його затримали українські спецслужби.

Суд визнав його винним у державній зраді. На вирок суду чоловік очікував під вартою.

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