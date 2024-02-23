Донорка Мар'яна Казимирович надала Банку грудного молока, який працює на базі Львівського обласного клінічного перинатального центру, 78,5 літрів молока.

Про це повідомили на Facebook-сторінці медустанови.

34-річна Мар'яна Казимирович живе у Рава-Руській. Вона — мати двох дітей. Свою першу дитину жінка успішно годувала грудним молоком, якого було забагато.

"Другу дитину Мар'яна народила передчасно: на 28 тижні вагітності. Малеча потрапила до нашого відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених і перші дні там отримувала донорське молоко. Та невдовзі молока в мами стало більш ніж достатньо для того, щоб задовольнити потреби своєї дитини. Так жінка стала доноркою грудного молока", — зазначили у Центрі.

Впродовж шести місяців Мар'яна надала Банку 78,5 літрів молока.

За словами директорки Центру Марії Малачинської, за два роки роботи Банку, завдяки допомозі 72 донорок, вдалося зібрати понад 700 літрів грудного молока .