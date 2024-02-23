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Збитків майже на два мільйони: результати обстеження водойми на Хмельниччині
ЕКОЛОГІЯРегіони

Збитків майже на два мільйони: результати обстеження водойми на Хмельниччині

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Збитків майже на два мільйони: результати обстеження водойми на Хмельниччині
Мор риби у річці Мшанець Чорноострівської громади, 14 лютого 2024, Хмельницький район. Фото: Хмельницький рибпатруль

У Держекоінспекції оприлюднили результати перевірки водойми за фактом замору риби на річці Мшанець, яка протікає через Чорний Острів Хмельницького району. Сума збитків завданих державі — 1 мільйон 336 тисяч 710 гривень.

Відповідна інформація з'явилась на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області.

За їхньою інформацією, екологи обстежили ділянку річки Мшанець між селом Мар’янівна та селищем міського типу Чорний Острів Хмельницького району. Комісія зафіксувала загибель 365 рибин.

"Матеріали по даному факту направлені інспекцією до Поліції Хмельниччини, аби розпочалось досудове слідство з метою встановлення осіб, причетних до порушення природоохоронного законодавства та притягнення їх до відповідальності", — йдеться в дописі.

Що відомо про загибель риби на річці Мшанець

  • У річці Мшанець, яка протікає в межах Чорного Острову 14 лютого зафіксували мор риби.
  • За результатами обстеження комісією річки Мшанець зафіксовано загибель 365 рибин:

Коропа — 298 рибин.

Білого амура — 43 рибини.

Окуня звичайного — 24 рибини.

  • Під час обстеження водойми екологи відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень.

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