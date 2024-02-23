На Вінниччині затримали чоловіка, який намагався виїхати з України

До восьми років позбавлення волі загрожує одеситу, який намагався підкупити прикордонників на Вінниччині аби виїхати з України. Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.
За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Михайла Тарасюка, 21 лютого чоловік прибув до міжнародного пункту пропуску пішохідного сполученням Могилів-Подільський (Україна)- Отач (Республіка Молдова).
"Усвідомлюючи що законних підстав на перетин кордону у нього не має, правопорушник заздалегідь поклав до свого паспорту 500 доларів. Під час перевірки документів зловмисник запропонував прикордонникам посприяти йому у виїзді за межі країни та надав їм свій паспорт із хабарем", – розповів Михайло Тарасюк.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
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