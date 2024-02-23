У Полтаві третю міську лікарню приєднали до третьої міської поліклініки

У Полтаві третю міську поліклініку вирішили приєднати до третьої міської лікарні. Відповідний проєкт рішення винесли на розгляд депутатів під час сесії міської ради. За приєднання проголосувало 22, проти – 3, утримались 7 і не голосували 5 депутатів.

Підтримали проєкт рішення 23 лютого. Про це стало відомо із відеотрансляції.

Згідно із проєктом рішення, реорганізація поліклініки та її приєднання до лікарні необхідна для формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я у громаді. Зробити це мали на виконання постанови Кабміну та розпорядження начальника Полтавської ОВА.

Як повідомив під час сесії депутат міської ради від фракції "Свобода" Ігор Скляр, нині поки не вирішене питання щодо того, чи всі медпрацівники після приєднання збережуть свої робочі місця. Директор міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов заявив, що після реформування ніхто із персоналу звільнений не буде.

Як раніше розповідав директор міського департаменту охорони здоров’я Сергій Котов, якщо медзаклади не входять до спроможної мережі, на їхнє утримання потрібні додаткові гроші з бюджету.

Формування спроможної мережі означає, що медзаклади поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Вони відрізнятимуться кількістю послуг, які надають. Загальні будуть надавати найменше, у кластерних проводитимуть складніші операції та гемодіаліз, а надкластерними стануть медзаклади, які прийматимуть пацієнтів із найскладнішими або рідкісними захворюваннями.

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