У Рівному попрощалися з Олександром Геничем

На майдані Незалежності у Рівному 23 лютого попрощалися з 38-річним солдатом Олександром Геничем. З початком повномасштабного вторгнення він повернувся з роботи за кордоном та пішов на фронт. У військовослужбовця залишилася 5-річна донька.

Про це Суспільному розповіла подруга загиблого рівнянина Анна Шмигельська.

Як пресслужба Рівнеради, Олександр Генич навчався у місцевій школі, потому — на електрозварювальника у технічному коледжі НУВГП, працював на заводі впродовж 13 років.

Попрощатися з захисником прийшла його подруга Анна:

"Ми були учасниками проєкту "Пузата мама" з Сашиною дружиною, то ми познайомились ще коли наші діти не народилися. А зараз нашим дітям вже по шість років".

У 2015 році Олександра мобілізували до лав Збройних сил України, брав участь в АТО. Через рік повернувся додому.

"Саша був за кордоном на роботі, коли почалося повномасштабне вторгнення, він приїхав і пішов воювати", — розповіла Анна.

Фото: Суспільне Рівне

У лютому 2023 року Олександра Генича мобілізували. Він виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Загинув військовослужбовець 26 жовтня на Запоріжжі. У бліндаж, де знаходився чоловік з побратимами, влучив снаряд.

"Саша був дуже доброю людиною, дуже любив свою доньку та любив свою дружину. Він пішов на війну і Марта досі каже: «Тато — герой, з ним все буде добре!». Дитині п'ять років, і вона ще, на жаль, не знає, що тато загинув. Ми не знаємо, як їй сказати", — додала Анна Шмигельська.

Фото: Суспільне Рівне

Рідні Олександра Генича майже чотири місяці чекали підтвердження експертизи ДНК, зазначили у пресслужбі міськради.

Поховали бійця на Алеї Героїв кладовища Нове.

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