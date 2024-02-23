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У нацпарку на Рівненщині вперше зафіксували червонокнижного кота лісового
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У нацпарку на Рівненщині вперше зафіксували червонокнижного кота лісового

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Кіт лісовий потрапив на фтопастку на Рівненщині
Скрин з відео Дермансько-Острозького нацпарку

Кота лісового вперше зафіксували у Дермансько-Острозькому національному природному парку на Рівненщині. Тварину впіймали на фотопастку.

Про це 23 лютого Суспільному розповіла старша наукова співробітниця нацпарку Галина Кальчук.

За її словами, це 16 лютого вперше зареєстрували кота лісового на території парку з часів його створення — 11 грудня 2009 року.

"Ця тварина веде потаємний спосіб життя, селиться поодинці, активна в сутінках та вночі, мабуть, це і є причиною того, що ми його не зустрічали раніше. Варто сказати, що наші природні умови є цілком типовими для його проживання. Водиться в місцях, що добре прогріваються сонцем, з густим травостоєм, старими дуплистими деревами, в чагарнику. Виводкові лігва влаштовує в дуплах дерев, розколинах скель, під купами мертвої деревини і колод, у норах борсука та лисиць, зрідка — на горищах лісових будинків, в очеретяних заростях", — зазначила науковиця.

Галина Кальчук додала, що ймовірними причинами того, що вид лісового кота вважають таким, що зникає, є схрещення його зі свійським, негативна антропогенна діяльністьАнтропогенний вплив на природу — в буквальному перекладі «породжений людиною» вплив на біосферу. Антропогенними називають ті фактори, які своїм походженням зобов'язані будь-якій діяльності людини., активна сільськогосподарська діяльність людини.

Працівники парку також повідомили цікаві факти про кота лісового:

  • від свійського — відрізняється дещо більшими розмірами, довжина тіла — до 90 см, а вага сягає восьми кілограмів;
  • має сіро-коричневе хутро з чорними смугами, товстий хвіст і чорні п’яти;
  • основні вороги — вовки та лисиці;
  • живиться переважно мишоподібними гризунами, рідше — птахами, плазунами, у крайніх випадках — трупами тварин;
  • побачити їх майже неможливо, ці котячі обережні й уникають людей.

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